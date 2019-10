Ayuso acusa al PSOE de querer "cobrar a todos" para después "repartir pobreza" y "freír a impuestos"

Publicado 10/10/2019 11:11:05 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al PSOE de querer "cobrar a todos" para después "repartir pobreza" y "freír a impuestos" a todos, como ha ocurrido, a su parecer, siempre con los gobiernos socialistas.

Así lo ha expuesto Ayuso durante la sesión de control al Gobierno de este jueves, al preguntarle el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, sobre el planteamiento de que los gastos familiares en la Comunidad pueden estar requiriendo mejores políticas públicas.

A su juicio, al postergar los presupuestos "en vez de planificar la respuesta a estas necesidades podría no afrontarse la vulnerabilidad de una población que necesita de esas políticas públicas, por ejemplo para emanciparse, para ofrecer a sus mayores una residencia o para lograr la real gratuidad de los libros de texto".

"Acostumbra a aducir, señora presidenta, que la última razón de esta prórroga es que no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, los gobiernos del PP en Madrid en ocasiones similares los tramitaron en esta Asamblea, en 2017 -con gobierno en funciones- y en 2018. Sin duda, compartimos con su Gobierno la reivindicación de que se abonen con la mayor celeridad las cantidades adeudadas a la Comunidad de Madrid", ha reconocido Gabilondo.

No obstante, cree que "no se soluciona la situación con rebajas fiscales que coinciden con la ausencia de la adecuada mejora de las políticas públicas".

El portavoz socialista ha señalado que Madrid es "una de las regiones europeas donde más tarde se emancipa la gente joven, el coste del alquiler de vivienda ha subido un 45 por ciento en los últimos cuatro años" y donde hay residencias de mayores con un coste medio de 1800-1900 euros al mes.

"Se necesita un presupuesto centrado de verdad en las necesidades de los ciudadanos de Madrid. Lo interesante no es solo hablar aisladamente de rebajas fiscales o de políticas públicas, lo decisivo es su relación. Solo con mejores políticas públicas se garantiza realmente que nadie quede al margen y se vea abocado a gastos para necesidades que habrían de atenderse con buenos servicios," ha lanzado.

Por su parte, Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "freír a impuestos a los ciudadanos", porque al PSOE "le gusta cobrar a todos para repartir después pobreza". "Solo basta mirar el desastre económico de los gobiernos socialistas, como el que nos dejó (José Luis) Rodríguez Zapatero que dobló el número de parados y bajó el sueldo a los funcionarios", ha lanzado, al tiempo que ha ironizado con que algunos prefieren la "meritocracia" como en Móstoles o Sevilla.

A su juicio, no se trata de hacer a los ciudadanos "igual de pobres" sino que las personas "vivan mejor y prosperen. "Somos firmes defensores de la libertad y del talento, no como ustedes. Dígale a sus compañeros que siguen adeudando a la Comunidad que ese adelanto no es suficiente", ha concluido la dirigente madrileña.