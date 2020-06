Ayuso afea las estrategias de 'madrileñofobia' cuando Madrid es la región que puede ser "una fuerte contagiada"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado este lunes las estrategias de 'madrileñofobia' cuando Madrid "lejos de ser una región que en porcentaje pueda contaminar mucho, lo que puede ser es una fuerte contagiada" por la densidad de población que tiene.

En una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, al ser preguntada por el hecho de que no se solicitara finalmente el paso a la fase 3 de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha indicado que los cambios de fase de la 0 a la 1 y de la 1 a la 2 eran más importantes que pasar a la fase 3.

Asimismo, ha recordado que no hubo "explicaciones transparentes para que Madrid no pasara de fase, sino que fue una decisión arbitraria" y por ello acudió a los tribunales, porque haber tenido otros 15 días más a Madrid en la fase 0 "es lo que ha causado un perjuicio económico".

Ahora, la presidenta autonómica ha señalado que quieren ser "prudentes" ya que la economía "ha empezado a andar" porque "Madrid lejos de ser una región que en porcentaje puede contaminar mucho, como han intentado vender con esa estrategia de madrileñofobia, lo que puede ser es fuerte contagiada". "Lejos de ser un foco para contagiar es un foco para ser contagiado por nuestra densidad de población", ha lamentado.

La presidenta regional ha negado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tenga sentimientos nacionalistas, cuando es "el freno al propio nacionalismo". "Él me trasladó que no mucho menos tenía esa intención, pero en campaña siempre las declaraciones se sacan de contexto y se exageran. A mí siempre me ha demostrado el presidente gallego amor por Madrid y respeto", ha aseverado.

