Ayuso afea a Sánchez que "vote a quien puso de luto al PP" en el 29 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), participan en el acto de homenaje y recuerdo a Gregorio Ordóñez, en los Jardines de Gregorio Ordóñez, a 23 de enero de 2024, en - Gustavo Valiente - Europa Press



"Esta es la indignidad que soportamos. Sánchez lo llama convivencia, yo lo llamo indignidad", lamenta



MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por votar a "quien puso de luto al PP" durante el acto en homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 29 años cuando era diputado del Partido Popular en el Parlamento vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián.

"Esta es la indignidad que soportamos. Pedro Sánchez lo llama convivencia, yo lo llamo indignidad. En este homenaje no encontrarán a los que se apoyan en los terroristas. Nosotros no somos los amigos de ETA, ni queremos su apoyo", ha recalcado desde los Jardines de Gregorio Ordóñez, en un acto en el que han estado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el presidente del PP del distrito de Salamanca, Jorge Rodrigo.

La dirigente madrileña ha asegurado que "muchos asesinos y cómplices de los terroristas han quedado impunes e incluso están en el poder". En esta línea, Ayuso ha reclamado a "los aliados de Sánchez" que "aclaren los crímenes".

"Ya está bien. Que colaboren con la policía, que declaren ante la justicia y que no se opongan a que sus asesinatos sean juzgados para que de una vez los asesinos paguen por sus crímenes. Gregorio fue un ejemplo de coraje, creía en la unión, en abrir caminos y en que todos pudieran expresarse sin miedo para que nadie fuera más que nadie", ha subrayado.

Asimismo, Ayuso ha indicado que "aunque el presidente se haya vendido porque necesita sus votos no significa que el pueblo español se haya reconciliado con estos asesinos y secuestradores". "Hablan de conflicto y dos bandos. No, nadie eligió ser extorsionado, perseguido o asesinado", ha reiterado.

PIDE "DEFENDER LA LIBERTAD"

"Sánchez prefiere aliarse con Otegi y hacer negocios electorales con compañeros del terror, pero quienes defendemos la libertad, la democracia y la justicia no olvidaremos sus crímenes ni jamás justificaremos sentarse en la misma mesa de estos delincuentes. Nosotros siempre estamos y estaremos junto a las víctimas directas y también las indirectas", ha defendido.

La presidenta también ha recalcado que "los españoles decentes recordarán a Gregorio para que la libertad siempre se abra camino". En este sentido, ha destacado que la libertad "se defiende cada día y que el mejor modo de hacerlo es ejerciéndola". Ayuso ha concluido asegurando que "la democracia no blanquea a nadie y que deja de serlo si no aplica la ley".

"Porque no cabe la amnistía para terroristas en una democracia, como está pasando en estos días. Porque no hay terrorismo que no atente gravemente contra los derechos fundamentales. Por eso, estaremos ahora y siempre con el País Vasco y con España entera", ha finalizado.

Por su parte, el presidente del PP del distrito de Salamanca ha lamentado que "la actualidad política está llevando a la indignidad y al dolor por los pactos entre PSOE y los partidos que han apoyado directa o indirectamente el terrorismo, como Bildu".

"Reivindicamos otra forma de hacer política basada en la ética, en la condena del terrorismo y en no estar jamás a merced de los herederos de ETA y de quienes han contribuido a causar tanto sufrimiento, tantas muertes y tantos ataques indiscriminados. Exigimos a los socialistas que vuelva al pacto constitucional y que no contribuya al blanqueamiento", ha reclamado Rodrigo.