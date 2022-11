Ayuso se alegra de las encuestas favorables en Madrid para PP pero apunta a que queda "mucho trabajo por delante"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que las encuestas publicadas este jueves por diversos medios de comunicación, que señalan que rozaría la mayoría absoluta en las próximas elecciones, son "muy positivas" pero ha apuntado a que aún queda "mucho trabajo por delante".

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha hecho hincapié en que "Madrid a pesar de las dificultades está pasando una época muy buena" y "el pulso en la calle es tremendo". "La gente tiene muchas ganas de salir adelante, de trabajar. Hay muchos proyectos", ha señalado.

Así, ha subrayado que "el pulso en Madrid es que la sociedad de izquierda a derecha lo que quiere hacer en esta región pujante es ser libre y próspera" y "no se basa en una economía subvencionada donde está la gente esperando a que lluevan oportunidades". "Aquí las hay, aquí se sale adelante, aunque, evidentemente, hay muchas gente todavía con dificultades", ha remarcado.

Por otro lado, ha incidido en que el modelo social que se han dado en Madrid dice "no a otra serie de cuestiones": "dice no a los independentistas, dice no al nacionalismo, dice no a la xenofobia, dice no a la división y a la tensión". Lo que considera que es "todo lo contrario" al proyecto nacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Intenta meter impuestos en la Comunidad de Madrid ad hoc, intenta descapitalizar Madrid porque detrás hay una agenda de cambiar España por la puerta de atrás, que pretende sacar los museos, que pretende no apostar por la Agencia Espacial Española que debería estar aquí...", ha declarado. Considera que "el hecho de que un Gobierno nacional atente contra una capital también hace que los ciudadanos en Madrid al final se acaben cansando".