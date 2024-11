Ayuso alerta de que "jugar con la fiscalidad a capricho" lleva "a la ruina": "Es abuso"

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este lunes a los gobiernos que "no tienen derecho a jugar con la fiscalidad a capricho" e "ir contra la inversión" porque "eso es impunidad, es abuso y siempre tiene el mismo resultado: la ruina".

"No se pueden devolver favores con la deuda, con el déficit o elegir qué proyectos o cómo invertir a conveniencia política. No se pueden condonar las deudas, no se puede meter la mano en el bolsillo del contribuyente para mantenerse en el poder de manera confiscatoria. No hay derecho a hacer esto porque, además, siempre acaban pagándolo las mismas economías y creo que no es justo ni asumible en una economía social de mercado", ha manifestado durante la inauguración de Madrid Investment Forum, que se celebra en Alcobendas.

Ayuso ha sacado pecho de las políticas impulsadas en la Comunidad de Madrid, sobre todo en materia de fiscalidad, y ha animado a otros gobiernos a que hagan lo propio "en lugar de atacar lo que sí funciona".

Por otro lado, la dirigente madrileña ha recordado que desde el Gobierno regional han lanzado el catálogo de proyectos estratégicos donde se recogen "las iniciativas más importantes" que van a poner en marcha, "donde la contribución e implicación del sector privado son fundamentales".

"Este catálogo permite conocer y ofrecer oportunidades concretas de inversión en proyectos de referencia a todos aquellos que quieran generar riqueza y empleo en Madrid", ha señalado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "se ha elaborado entre todas las consejerías del Gobierno con oportunidades concretas en ámbitos de especial interés, como son las infraestructuras, la sanidad, la cultura, la educación, la digitalización o las políticas sociales".

CE ENSALZA LA "POLÍTICA AUDAZ" MADRILEÑA

Por su parte, también en este foro, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinás, ha llamado a apostar por la capacidad que tienen las "empresas europeas de generar crecimiento económico y bienestar social". En este sentido, ha defendido que Madrid tiene "un papel especial para contribuir" a una Europa "fuerte y relevante".

"Madrid está entre las diez regiones más prósperas de la Unión Europea. Genera una quinta parte del PIB español y es también de lejos el principal destino de inversión extranjera. Madrid es pues un motor de crecimiento y de prosperidad, un modelo de éxito español y éxito europeo. Y ello se debe a mi juicio a un enfoque político audaz por parte de las autoridades regionales", ha subrayado, para a renglón seguido apuntar a que es necesario, ante crisis como fue la pandemia, "actuar como bombero, pero también actuar como arquitecto".

GARAMENDI: "HACIENDO LAS COSAS BIEN, VENDRÁN INVERSIONES"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha puesto el foco en que "inversión posiblemente es la palabra mágica" que se necesita "en estos momentos para que una sociedad funcione, para que una sociedad mejore". También ha hecho alusión a la "confianza" y a "la estabilidad institucional".

Además, ha remarcado la importancia de contar con una "regulación laboral estable", que sea "razonable y conocida". Y es que se ha quejado de que "en estos momentos" no saben "qué impuestos" van a tener mañana, pasado o el otro así como si les "van a recortar los créditos porque se mete un impuesto a la carta a la banca".

Frente a esto, ha defendido la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que desearía que se llevase a cabo en otros lugares, ya que hace que la región "sea posiblemente el principal espacio de inversión en España". "Haciendo las cosas bien, las inversiones van a venir. La inversión extranjera, en estos momentos, está más debilitada que otros años. Queremos que venga. España es un país que merece la pena. Tenemos un gran país y yo creo que no debemos perder esa oportunidad", ha trasladado.

ALCOBENDAS: "TALENTO TRAE TALENTO"

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, encargada de abrir el acto, ha sostenido que su municipio es "la capital de las oportunidades de negocio". "Hemos adelantado en facturación empresarial extranjera a grandes ciudades como Valencia, Bilbao, Sevilla o recientemente, este mismo año, a Barcelona. En Alcobendas residen 21 multinacionales con facturación anual superior a mil millones de euros al año y aportan el equivalente al 6,3% del PIB español", ha puesto en valor.

La regidora ha remarcado que el "ecosistema del éxito se retroalimenta" y ha subrayado que "talento atrae a talento" y "riqueza llama nuevas oportunidades". Mi ciudad está hoy en cifras récord afiliados a la Seguridad Social: 7.000 nuevos empleos en el último año y medio desde que yo soy alcaldesa de esta ciudad. Hoy Alcobendas genera empleo para el doble de personas que su población activa", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que "la buena gestión, la solvencia y la estabilidad cotizan al alza".