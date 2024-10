Ayuso apunta que tras el "80-90%" de reyertas, violaciones y atracos hay drogas si "uno atiende a los titulares"

Dice que Occidente "nunca fue una cultura de drogas" y critica que Mónica García "le abra la puerta"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado que si "uno atiende a los titulares" tras el "80-90%" de las "reyertas, violaciones y atracos" se encuentran las drogas y ha acusado a la izquierda de "buscarle una explicación política acorde a su bandera".

Lo ha afirmado durante una conversación en la II Academia de Nuevas Generaciones del PP de Madrid en conversación con el presidente de la asociación juvenil de los 'populares', Ignacio Dancausa, donde ha defendido la "batalla sin cuartel" contra esta "agenda internacional" que "tarde o temprano iba a llegar a España".

Considera la también presidenta del PP de Madrid que actualmente hay "una Agenda global que está penetrando en todas las democracias liberales del mundo para desmembrarlas desde dentro", que considera "nuevas formas del comunismo" que no puede campar "a las bravas" como hizo en el Siglo XX.

"Y la droga es el mayor foco de pobreza y de delincuencia y de desestabilización de un país. Las narcodictaduras bien lo saben y necesitan penetrar en Occidente. Occidente nunca fue una cultura de drogas. Las drogas eran propias de otras culturas. La nuestra no era esta. De hecho, no apareció en nuestra cultura hasta hace muy poco", ha afirmado Isabel Díaz Ayuso, quien ha puesto en el foco la "pérdida irremediable de la libertad" que provocan estas sustancias.

Entiende la mandataria autonómica que la "soledad absoluta" vinculada a las drogas, el "aislarte cuando quieres celebrar" no es "propia de nuestra cultura". Cree que esta supresión de la libertad y la proliferación de la pobreza por estas sustancias es lo que hace que los "narcoestados se hagan fuertes" porque "compran a la población y la tienen subyugada".

"Las zonas donde hemos visto, por ejemplo, en Barbate, lo vemos en la Cañada Real, en las zonas más desprotegidas, más vulnerables, la droga siempre crea un clima de delincuencia, de poder contra la persona débil, contra los niños, la gente que no tiene recursos económicos para vivir de ello y mantener un sistema clientelar que, además, siempre trae delincuencia y lo que conocemos", ha añadido Isabel Díaz Ayuso.

CRITICA QUE MÓNICA GARCÍA LE "ABRA LA PUERTA"

Es por ello que ha cargado contra el Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García por ser el "primero que está abriendo la puerta" a la droga "de manera mezquina" al "blanquearla a través de la medicina".

Al hilo, ha reivindicado que la Farmacia Española puede "afrontar los dolores y el acompañamiento" del enfermo sin necesidad de acudir a estas sustancias. "No pueden trasladar que esto es positivo y que tiene un uso medicinal que se puede generalizar, porque es la entrada a todo lo demás", ha advertido Isabel Díaz Ayuso, quien ha invitado a observar la situación actual de países que han legalizado la marihuana como Estados Unidos u Holanda.

"Se es muy progre con el discurso de las drogas, como con la inmigración, pero mientras lo tienes lejos. Pero cuando la droga entra en una familia, las cosas cambian mucho", ha apostillado. Ayuso ha recordado los 80 en España con las madres de la droga y cómo "acabó" con una "generación entera" en Madrid.

En esta clave, ha cargado contra el "discurso de las drogas" y el intento de "revestirlo de modernidad" cuando "no hay nada más regresivo y destructivo que las drogas" porque los estupefacientes tienen "una cara muy simpática hasta que la droga engancha tu vida y a partir de ahí no te la quitas". "Cuando quieres darte cuenta es demasiado tarde y has perdido el control de la misma", ha concluido.