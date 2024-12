Ayuso asegura tras las críticas del delegado que se avisó a Policía de la actuación de Bisbal: "Rezuman odio y envidia"

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que desde el Gobierno regional se avisó a la Jefatura Superior de Policía por teléfono y a la Policía Municipal por escrito así como se solicitó la ocupación de la vía pública al Ayuntamiento antes de la actuación de David Bisbal desde el balcón de la Real Casa de Correos.

"Yo creo que lo único que aquí rezuman es odio y envidia porque salió genial y además, a vista de lo que está sucediendo, me doy cuenta de que fue todavía mejor de lo que pensé", ha señalado, preguntada por los periodistas por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien aseguró que no se avisó a Policía Nacional y apuntó a que "la Puerta del Sol no es una república independiente aunque haya quien quiera construirla".

Para la presidenta, siempre que se organiza en la Puerta del Sol "algo bonito, alegre para los ciudadanos, el Dos de Mayo, la Constitución, cualquier acto alegre y que sale bien, siempre salen a intentar deslucirlo". "Es un evento en el que no hubo un problema, que fue todo un éxito", ha defendido desde la Asamblea, donde se han aprobado este viernes los Presupuestos Regionales.

Ayuso lo único que le ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que "debe ser que está en sus horas más bajas", y "a todos" es que "dejen a la gente tranquila, en paz, celebrar sus Navidades, estar alegre, celebrar su Navidad en las calles, dejar a Madrid estar feliz y alegre".