Ayuso asegura que es "evidente" el blanqueamiento de Otegi pero no ve bien "llamar cómplices de ETA" al Gobierno

La portavoz del PP de Madrid y candidata de esta formación a la Alcaldía, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que es "evidente" el blanqueamiento de Arnaldo Otegi, pero ha apostillado que no ve bien "llamar cómplices de ETA" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, y al ser preguntada por las palabras de ayer en el Pleno de San Blas de la edil del PP Isabel Rosell al afirmar que el PSOE blanqueaba a "herederos de ETA", la candidata 'popular' ha asegurado que no "ve bien" tal designación.

Sin embargo, ha remarcado que "Sánchez es el que pacta con el partido de Otegi, y no es quien más crítico se muestra con él". "Otegi ha formado y forma parte de ETA, hemos llegado en un momento en que lo importante no es ser radical, sino denunciarlo, y cuando lo denuncias, el radical eres tú", ha expresado.

Considera Ayuso que "no se puede decir nada". "No lo podemos denunciar, no se puede decir nada, igual sería más conveniente decirlo cara a cara. Nos piden que no pidamos explicaciones y que no nos quejemos. Él es el radical", ha apuntado a continuación.

Así, entiende la candidata del PP que "no puede pretender Sánchez seguir en Moncloa con esos socios". En la otra cara de la moneda, Ayuso ha puesto en valor que el PP "defienda la unidad del país" pese a haber sido "acusado de facha por llevar una bandera".