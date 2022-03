Ayuso asegura que la "guerra entre fiscalías" es ajena a la Comunidad y que tiene una sensación de "indefensión"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la "guerra entre fiscalías" --la Europea y la nacional-- es "ajena" a la Comunidad de Madrid, porque se ha hecho "todo conforme a derecho", y ha confesado tener una "sensación de indefensión" porque "no se sabe qué opina quién" ni "quién pide qué información".

Así lo ha señalado a los medios de comunicación en Bruselas tras reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y mantener un encuentro con la delegación del PP en la Eurocámara. Este miércoles la Fiscalía Europea ha señalado que la decisión de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de Ayuso "no se ajusta a la legislación de la Unión Europea" y anuncia que continúa con su investigación.

"Nosotros tenemos todo conforme a derecho, todo está bien y si alguien nos pide más información actuaremos como hicimos al comienzo de toda esta historia cuando la Fiscalía solicitó que les informáramos en tiempo y forma", ha apuntado la dirigente regional, quien ha indicado que "nunca se había visto algo así" con una "guerra de fiscalías".

Ha defendido que "todo está bien" y que "no hay caso" y entiende que quizás por ello haya habido un "interés" de prolongar esta situación para "políticamente erosionar", "ensuciar" y que parezca que hay una "sensación de sospecha" alrededor del contrato. Ayuso ha asegurado que en ninguna reunión de las mantenidas en Bruselas se le ha preguntado por ello y cree que no es algo que tenga "tanta trascendencia".

"No se por qué se habla de este contrato y no de los miles y miles que ha habido a lo largo de la pandemia. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Si no hay nada. Es una guerra política para intentar desgastar", ha insistido.

Al hilo, ha reiterado que no ha usado "ni un minuto" de su vida para favorecer a nadie y confía en que los ciudadanos saben que se ha hecho todo "correctamente" desde la Comunidad.

"NO HAY CASO"

Sobre los Fondos Feder ha expuesto que si no hay un "uso indebido" de los mismos "no hay caso" y ha defendido que se han usado por "todos los gobiernos" durante la pandemia para, por ejemplo, traer material sanitario.

Entiende que en el contrato en cuestión se ha "puesto la lupa" como en ningún otro caso cuando la Intervención de la Comunidad de Madrid compuesta por funcionarios "independientes" dicen que es "correcto", la Cámara de Cuentas lo ha fiscalizado, la Comisión de Vigilancia de Contratación del Parlamento Autonómico también lo ve correcto y al Fiscalía Anticorrupción también.

"No sé qué más se puede hacer. Si no hay caso (...) Si hay tanto interés en ver cómo se ha tratado el erario público, visto que en este caso no hay nada, ¿por qué no hacemos lo mismo y pasamos la lupa por los demás?", se ha preguntado la presidenta autonómica, quien considera que debería haber "el mismo trato para todos los políticos" y ha censurado que se haya escrutado a su familia.

655079.1.260.149.20220330154424