La Comunidad recuerda a Fiscalía Europea que Delgado ha resuelto "le guste o no" y critica que abuse de su competencia

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha trasladado este miércoles a la Fiscalía Europea que la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, "ha resuelto lo que ha resuelto le guste o no" sobre la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y le ha acusado de "abusar" de sus competencias.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero ha recordado que ya advirtió sobre la "desconfianza" que les ofrecía la actuación de la fiscal delegada europea en Madrid, Concepción Sabadell, porque no alcanza a entender los objetivos que perseguía con este procedimiento en el ámbito de los conocimientos de los delitos que la ley que crea esta fiscalía y que determina.

Esta desconfianza, según ha explicado, proviene de la resolución que ha auditado la fiscal general del Estado tras oír a los fiscales de la sala que han entendido que los hechos no están solublemente vinculados. Ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto de manifiesto la inexistencia de los delitos que alega la Fiscalía Europea.

"La Fiscalía Europea abusa del concepto de fondos europeos para traerse las competencias de un caso que no entiendo en momento alguno bajo la competencia de la Fiscalía. Está adulterando la función de esta Fiscalía y vemos muy apartada de lo que es la defensa de la legalidad en su actuación. Por eso, insisto en ratificar esta desconfianza hacia la actuación que quiere protagonizar la Fiscalía Europea", ha lanzado López.

Asimismo, ha reconocido que "no comparte" el comunicado de la fiscal europea que "confunde groseramente lo que es el principio de atribución competencial". En este punto, ha incidido en que en España se siguió el procedimiento "como no puede ser de otra manera" y, ante la discrepancia de la Fiscalía Europea y la Fiscalía Nacional, quien resuelve es la Fiscal General del Estado tras oír a los fiscales de sala. "Ha resuelto lo que ha resuelto, le guste o no a la Fiscalía Europea", ha lanzado.

No obstante, ha esgrimido que la presencia de Dolores Delgado como fiscal general del Estado en un asunto que nace de "una querella del PSOE habiendo sido ella ministra de Justicia y diputada socialista" tampoco les hace "albergar una confianza" en cuanto a la imagen debida de "imparcialidad".

A su juicio, la Fiscalía Europea "ha irrumpido en este procedimiento por la simple naturaleza de los fondos Feder, sin que haya índice criminal". "Ningún juez en España, con lo que hay ahora, hubiera admitido a trámite una querella con estos hechos (...) Los delitos que la Fiscalía Europea entiende como delictivos no lo serán y el Gobierno de la Comunidad confía en la legalidad de la operación", ha defendido.

El consejero de Justicia ha reiterado su "confianza" y la de todos los miembros del Ejecutivo autonómico en la "legalidad del contrato" en cuestión y ha instado a que se hagan las acciones necesarias que ayuden a determinar este asunto "lo antes posible". Espera que esa confianza "se vea pronto traducida en una resolución de la Fiscalía Anticorrupción que supere estos embrollos en los que les quiere hacer caer la fiscal delegada europea", ha zanjado.