Ayuso asegura que no será "sierva de los intereses" del Gobierno y critica que Madrid esté siempre en su "punto de mira"

Asegura que está "rodeada de medios de comunicación no muy lejanos" al PSOE que "no dejan una y otra vez de incendiar" cada cosa que hace

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no será "sierva de los intereses" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha criticado que la autonomía este siempre en su "punto de mira".

Así lo ha señalado la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta del portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, que le ha pedido que más allá de "polémicas" con el Gobierno, atienda a las localidades madrileñas.

Ayuso ha asegurado que "numerosos consejeros están recibiendo a los alcaldes" mientras ella está visitan todos los municipios de la Comunidad. "Mucho más que usted, eso desde luego, que no se mueve de aquí", ha espetado. En este sentido, la presidenta madrileña ha defendido que está trabajando "contra viento y marea" porque los municipios gobernados por la izquierda lo único que hacen es "entorpecer una y otra vez".

Además, Ayuso ha manifestado que lo que el PSOE llama "lealtad", ella lo llama "sumisión", y ha remarcado que ella no le debe "nada" al Ejecutivo de Pedro Sánchez "sino todo lo contrario". "Él va en una dirección y la Comunidad en otro absolutamente diferente", ha incidido.

En este punto, ha indicado que ella no ha escuchado en la Cámara autonómica "ni una sola vez" que Gabilondo le preste su apoyo para defender los intereses de los madrileños "cuyo sistema de financiación está en peligro", región que está "infravalorada". Asimismo, ha indicado que ella, además, está "rodeada de medios de comunicación no muy lejanos" al PSOE que "no dejan una y otra vez de incendiar" cada cosa que hace su Gobierno.

FALTA ESTRATEGIA TERRITORIAL

Por su parte, Gabilondo ha afeado que la región "carece de una estrategia territorial para definir y acercar con eficacia los servicios públicos a los 179 municipios y dotarles de infraestructuras que aporten nuevas oportunidades y empleos". Para el socialista, es preciso "elaborar, por ejemplo, una buena gestión y tratamiento de residuos, invertir en infraestructuras educativas, en centros de salud, mejorar la seguridad pública y atender la dependencia".

"Todos estos asuntos nos los trasladan constantemente los responsables municipales y le aseguro que son problemas de calado en los que la Administración regional ha de implicarse. Además, las necesidades de los ayuntamientos pasan por aliviar sus maltrechas cuentas públicas para atender su gasto corriente y para ello deben ustedes incrementar esta partida, lo que solo será posible con un presupuesto renovado. Es imprescindible ya otro presupuesto en nuestra Comunidad", ha manifestado.

Gabilondo ha recordado a Ayuso que son "incomprensibles" los retrasos en los pagos a los municipios de partidas de los programas PRISMA y PIR. "Presidenta, sin evaluación y corrección de los errores del pasado no hay posibilidad de hacer las cosas bien. Ahora su Gobierno anuncia un nuevo PIR 2021- 2023 que atenderá, según ha explicado su consejero en la Federación de Municipios, proyectos de discapacidad, empleo y formación. Sin embargo, en el documento de pacto de gobierno firmado con Ciudadanos aparece en el compromiso 114 un nuevo PIR 2020-2023 con inversión en particular en nuevas instalaciones deportivas", ha dicho.

En este sentido, ha sostenido que hay que reformar y modernizar la administración pública municipal apostando definitivamente por la cultura de la cooperación entre instituciones regionales y locales, y por la clarificación definitiva de competencias con financiación adecuada".