Ayuso asegura que los profesores que anunció que contrataría se incorporarán "paulatinamente" según comiencen las clases

Se disculpa por el "error de organización" en los test a profesores pero pone en valor que se lleven a cabo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que los profesores que anunció que contrataría como refuerzo para el nuevo curso escolar se irán incorporando "paulatinamente" según comiencen las clases y, aunque ha reconocido el "error en la organización" de los teste a docentes en la primera jornada, ha reseñado que en España "es un hito" porque "no hay ninguna comunidad autónoma o administración que le haya hecho este test a 100.000 profesores".

Según ha desgranado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, serán 400 los nuevos profesores incorporados en Infantil, 4.200 en Primaria, 2.700 en Secundaria y 2.600 para los colegios concertados en las distintas etapas.

Ayuso ha hecho hincapié en que en la región hay 2.400 centros y que se distribuirán unos dos o tres profesores por colegio. "Lo harán de manera paulatina", ha subrayado.

Por otra parte, ha incidido en que su objetivo, en materia educativa, en bajar las ratios, y que para ello se plantea una reforma educativa en el medio plazo, así como aplicar "los criterios de la escuela de siempre, del maestro y de la relación directa entre el profesor y el alumno".

TEST A PROFESORES

Respecto a los test que se realizan esta misma semana a docentes y personal de los centros educativos, Ayuso ha vuelto a pedir disculpas por las "concentraciones masivas" que se vieron en la primera jornada, en uno de los seis centros habilitados.

La presidenta autonómica ha incidido en que se produjeron un "cúmulo de situaciones": un error de organización, que acudió más gente de la citada y que algunos se saltaron los turnos.

"No obstante, esto se ha organizado bien y en el día de ayer no hubo ningún problema. El primer día tuvimos 17.000 profesores, ya llevamos 40.000 y la idea es llegar a 100.000. Yo creo que esto en España es un hito, no hay ninguna comunidad autónoma o administración que le haya hecho este test a 100.000 profesores", ha manifestado.

Además, ha recordado que en muchos casos estos test van a ser "periódicos" para aquellos profesores que son colectivo de riesgo así como a los niños de Educación Especial.