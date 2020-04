Ayuso avisa de que no son favorables "del regalo" y no quiere dar a una generación de alumnos por perdida

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este sábado de que en su Gobierno no son "favorables ni del gratis ni del regalo" porque no quieren dar a una generación de alumnos por perdida por el Covid-19.

En declaraciones remitidas a los medios tras visitar el IMIDRA, Ayuso ha reivindicado el Gobierno de España imponga "unas reglas unitarias" para que todas las comunidades autónomas unifiquen calendarios y unos planes. A su juicio, es un "sinsentido" que cada Comunidad tenga sus propias decisiones y que los alumnos, dependiendo de dónde estén, "tengan unas reglas u otras".

"Por eso queremos que no delegue a las comunidades cualquier decisión complicada, compleja y que nos marquen unas mismas pautas para todos. Nosotros desde la Comunidad no somos favorables ni del gratis ni del regalo, nosotros no queremos dar a una generación de alumnos por perdida por culpa del Covid-19", ha defendido Ayuso.

Asimismo, la dirigente autonómica ha indicado que desde el Ejecutivo madrileño creen en sus alumnos, "en el esfuerzo, la capacidad y el mérito de todos los alumnos de la Comunidad de Madrid".