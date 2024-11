Ayuso avisa que van a "hundir a España" como sigan "mercadeando los Presupuestos" y "el futuro de los jóvenes"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este jueves que el PSOE va a "hundir a España" como siga "mercadeando los Presupuestos" y "el futuro de los jóvenes", dejando "una deuda millonaria que no han elegido y no han votado".

"Van a dejar a España hundida, no nacen niños, no se crean empresas, se persigue el autónomo, el inversor... Son un desastre", ha lanzado la dirigente madrileña durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Frente a esto, ha defendido que en Madrid han captado "más de 8.000 millones de euros, casi el 70% de la inversión extranjera que llega a España". "En el último trimestre, ha aumentado al 75%. Este Gobierno ha conseguido que la inversión crezca en Madrid por encima del 12%. Contamos con 15.000 empresas de capital extranjero, de 110 países, que están creando 1.400.000 empleos", ha defendido, al tiempo que ha sacado pecho de que están "ayudando a la pequeña y a la mediana empresa".

La presidenta ha subrayado que estos datos solo se consiguen "con seguridad jurídica, facilitando que la inversión pueda venir a Madrid, que no haya vaivenes, que no se meta la mano en la empresa y que no haya esa impunidad, como están haciendo desde las instituciones del Estado".

"Nosotros estamos trabajando con una serie de iniciativas que sí dan seguridad jurídica, que sí respetan a las instituciones y que por eso nos ha convertido en el motor económico de España y por muchos más motivos. Y, además, con iniciativas como un viaje que emprendemos hoy desde este Gobierno a Corea para atraer inversiones y buenas prácticas y compartir políticas en materia del audiovisual, de cultura, universidades, ciencia, investigación, tecnología...", ha remarcado.