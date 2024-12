Ayuso carga contra la "cogobernanza de Sánchez": "Yo invito y cuando las cosas van mal, es tu problema"

"Delincan un poco más despacio, porque hay tantos casos que no llegamos a todo", ironiza sobre el Ejecutivo central MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este domingo contra la "cogobernanza" que defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entendida como "yo invito y cuando las cosas van mal, es tu problema" y ha llamado al jefe del Ejecutivo central a invertir el dinero en lo que España en su conjunto quiere para las próximas décadas y "no en comprar el favor de los independentistas y nacionalistas".

Así lo ha indicado en Caravaca de la Cruz, en Murcia, durante un acto con afiliados y simpatizantes del PP de la localidad junto con el presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde del municipio, José Francisco García.

En su intervención, ha resumido la idea de cogobernanza de Sánchez: "Yo invito desde el Gobierno de la Nación y, cuando las cosas van mal, es tu problema. Yo quedo bien en el telediario y tú lo pagas". "Pues no, señor Sánchez. España no es una república federal de federaciones de Repúblicas multinacional y multiplural, no. España es una gran nación compuesta de 17 regiones, 17 comunidades autónomas hermanas que estamos aquí cuando se necesitan unas a las otras", ha apostillado.

Al hilo, ha insistido nuevamente en censurar la condonación de deuda que ofreció el presidente del Gobierno a comunidades como Cataluñas y las cesiones a los independentistas catalanes y vascos "porque necesitaban comprar voluntades de los que nunca se van a contentar".

"Cuanto más dinero y más privilegio se les da, más descontentos y más multiplican el negocio como tal. Están creando países nuevos paralegales a la cara de todos y todavía hay que pedirles perdón y darles más dinero", ha lamentado para advertir que el Gobierno está acabando con el Estado de Derecho.

Según ha resaltado la líder del PP madrileño, el Ejecutivo de Sánchez debería tener "altura de miras y saber qué España quiere en las próximas décadas". "Y dejarse ahí el dinero --ha dicho-- y no en comprar el favor de los independentistas y nacionalistas, que es un negocio corrupto para vivir de todos los españoles a costa de empobrecernos y dividirnos a todos".

MÁS POLÍTICAS DE ESTADO

Frente a ello, ha subrayado la necesidad de políticas de Estado en cuestiones que afectan a la vida diaria de las personas, ha censurado que el Gobierno trate de dirigir la vida de los ciudadanos y ha reclamado que "por lo menos, la política no moleste".

"No necesitamos que nos digan cómo tenemos que trabajar lo público y lo privado, ni cómo tenemos que sentirnos por agravios entre regiones. No, gracias. Con que no estorben ya es suficiente, ya estamos llegando a ese punto, que nos dejan en paz. Vivimos, trabajamos y vivimos", ha defendido.

En la misma línea, se ha referido a cuestiones que tienen impacto directo en la vida de los trabajadores como el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur para reclamar que se tenga en cuenta "la vida real" de ganaderos y agricultores" y se garantice que los productos que entran en España tengan las mismas exigencias que los nacionales.

"A los españoles se les exigen muchísimas normas, etiquetados, procesos que se cumplen a rajatabla y que, incluso en algunos casos, hace que salir a trabajar casi sea más caro que no hacerlo", ha indicado la presidenta, quien ha llamado a "las mismas exigencias para los productos extranjeros que, por supuesto tienen cabida en España, con los productos locales". "Lo que se pide es un poco menos de regulación y más ayudar también al agricultor y al ganadero en España".

También ha citado las ayudas a la Política Agraria Común (PAC) de la UE, la situación con los mutualistas de Muface, el aumento del copago de medicamentos en las rentas más altas o el trasvase Tajo-Segura y la necesidad de un pacto de Estado sobre el agua para lamentar que el Gobierno tenga "abandonado sector por sector" en España porque "les da igual, en realidad, los problemas auténticos".

EL FRANCOMODÍN DE 2025

"¿Quién se va a encargar de que los niños en las escuelas vayan realmente a formarse y a ser cada día mejores, en lugar de igualarlos en sonrisas a la baja para no asegurarles un futuro? ¿Quién se va a encargar de estos problemas? ¿Franco? No, señor Sánchez. Franco no. No va a estar aquí para ayudarles. A lo mejor a usted, pero no al resto de los españoles. El Farancomodín nos va a dar el 2025", ha recalcado.

Ayuso ha recordado que los españoles decidieron "vivir en paz, en libertad y en concordia" desde la Transición, a través de la Carta Magna del 78 para recriminar al Gobierno que inente "fabricar una nueva España que tenga que estar dividida en bandos y retrotrayéndose a los peores momentos de la historia", algo que ha tiladado de "insensato", además de "ir contra la verdad".

Según ha defendido, esa "tercera España" es la que no pidió "ningún bando". "¿Cómo podemos inaugurar el año 2025 con la amenaza de todos los días actos para recordar que entre nosotros nos tenemos que odiar creándonos identidades, ideologías, para estar pegándonos unos contra los otros? ¿Pero qué es esto? Y eso es democracia y eso es libertad. Hay que tener la cara dura para encima encabezar todo este movimiento tan represivo, tan liberticida y tan falso y encima ponerle la palabra libertad por delante", ha insistido.

En esta línea, ha invitado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando llegue a La Moncloa, a que, "en lugar de estar 100 actos de francomodín torturándole la cabeza a todo el mundo para fabricar lo que nadie ha pedido", "haga 365 días de la Constitución por cada día que hay cumpliendo esa Constitución de todos y las reglas del juego que nos dimos los españoles en el 78".

Además, también ha cargado contra el muro "norcoreano" del Gobierno, "sumido en la corrupción y en escándalos diarios". "Delincan un poco más despacio, porque hay tantos casos que no llegamos a todo, no podemos analizarlos, un poco más despacio", ha ironizado.

Al hilo, ha advertido que el Estado de Derecho está "comprometido" y ha resaltado que "hay una operación de Estado contra un adversario político utilizando la Agencia Tributaria, la Fiscalía General, la Abogacía, ministerios". "No les tenemos miedo ni estamos preocupados por nosotros mismos, porque somos libres y tenemos la razón y somos muchos más, estamos preocupados porque si se dan pasos tan duros, tan difíciles, luego hay un regreso muy complicado", ha zanjado.