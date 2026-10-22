Ayuso cifra en más de 25 millones las pérdidas por la acampada de Sol y avisa del "daño representacional"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado este jueves en más de 25 millones de euros las pérdidas por la acampada en la Puerta del Sol originada a la raíz de la vivienda y ha avisado del "daño representacional" que está suponiendo.

En concreto, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la dirigente autonómica ha señalado que los comercios de las zonas aledañas ya han perdido entre "un 50 y un 90% de recaudación" porque hay negocios que estaban actuando "11.000 euros y no llegan a 1.000 ahora mismo".

"No entienden que esto va de otras personas también. Y ahora mismo vienen los puentes más importantes y la campaña de Navidad que es importantísima, noviembre y en diciembre, en el distrito Centro, y también está desastrada", ha expresado.

Así, ha lamentado que aunque a la izquierda le "divierta" la acampada, no es consciente del "daño" que causa a las personas y a la reputación de España y Madrid, en una plaza que "representa a todos los españoles". "Por las pérdidas de patrimonio, por la imagen que damos de una ciudad incómoda, atascada, cuando no es verdad. Esto no es Madrid ni mucho menos", ha valorado.

Considera que aunque es "normal" que haya protestas ha señalado que no se puede dejar "a los niños sin ir a clase, a la gente atascada y que no pueda llegar a su puesto de trabajo".

Además, la presidenta madrileña ha reprochado que se dé "alas" a gente que "no tiene ninguna responsabilidad" y que es la que se ha quedado ahora en las tiendas de campaña, ya que ahora "ni siquiera" están los sindicatos protestando por los precios del alquiler.

"Nos quieren llevar al desastre (...) pero no utilicen los intereses de todos los españoles para sus cuitas o para sus negocios, porque eso es miserable", ha criticado.

De su lado, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que la izquierda fomente que la Puerta de Sol lleve casi un mes "entre cintas, basura y amenazas" y ha asegurado que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, no haga nada y se haya convertido en "el alcalde de ese poblado palestino" que han instaurado.

"Los que reclamaban una vivienda digna han convertido Sol en una acampada indigna", ha reprochado Díaz-Pache, quien ha propuesto "cobrarles el IBI" a los acampados y especialmente "la tasa de basuras".

Además, ha subrayado que la izquierda habrá "vivido con ilusión" los disturbios que se han visto en Francia porque no hay nada que le gusta más que "los disturbios, la violencia, los cristales rotos o el pillaje". "No hay disturbios que les den a ustedes el protagonismo que las urnas le niegan, a falta de apoyos, violencia, por eso llaman a las algaradas", ha expresado.