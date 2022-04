Ayuso, sobre la comisión de espionaje del Ayuntamiento de Madrid: "Yo lo que quiero saber es qué pinta mi hermano ahí"

VILLAMANTILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este lunes que ella lo que quiere saber es "qué pinta" su hermano, Tomás Diaz Ayuso, en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje que se le realizó así como "qué pinta" ella.

"No tengo nada que decir de una comisión en la que no creo y, además, si yo soy la supuesta afectada y no creo en ella pues creo que no sé que más podemos decir de la misma", ha señalado preguntada por la ausencia de su hermano en dicha comisión, tras visitar una oficina de banca móvil en el municipio de Villamantilla.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que no cree en "comisiones que están creadas para hacer daño político y no para investigar absolutamente nada". Aún así ha trasladado todo su "respeto" a la misma.