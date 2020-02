Ayuso cree que habrá Presupuestos pero avisa a Vox: "No voy a desdibujar un proyecto para pedir permiso constantemente"

Publicado 07/02/2020 10:43:35 CET

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado confiada en tener un acuerdo presupuestario pero ha insistido en que no habrá 'pin parental' en Madrid, una exigencia planteada por Vox para lograr un acuerdo porque no puede apelar a la "falsedad" para "mantenerse en el poder" ni "desdibujar un proyecto político para pedir permiso constantemente".

Además, ha señalado que esta propuesta de Vox genera "alarma" en los padres sobre una problemática que no existe en la Comunidad de Madrid y ha recordado a Vox que la izquierda está a dos escaños de aplicar las políticas contrarias a las del actual Ejecutivo autonómico, por lo que ha augurado a que al final habrá "altura de miras".

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Ayuso ha apuntado que no ve peligrar la aprobación de los Presupuestos regionales de 2020 aunque ha reconocido que PP, Cs y Vox, que son las formaciones que han dado "estabilidad" a Madrid, tienen "muchas cosas que negociar".

Al respecto, Ayuso ha opinado que al final imperará la "altura de miras" porque estos tres partidos deben ser conscientes de que están solo a dos escaños en la Asamblea de Madrid de que "la izquierda gobierne y lleve en sentido contrario a la Comunidad".

Por ello, ha opinado que al final se fraguará un pacto presupuestario y lo que no va a hacer es "poner en peligro" las cuentas públicas regionales por un "debate artificial", en alusión al 'pin parental' dado que en Madrid existe la libertad educativa y de centro como revela que el 93 por ciento de los padres matriculen a sus hijos en el escogido en primera opción.

"Lo que no puedo hacer es extender una preocupación a los padres por algo falso que solo alimenta a un debate que lo empaña todo", ha sentenciado Ayuso para enfatizar que la discusión sobre el 'pin parental' supone generar alarma sobre "algo que no existe", lo que no solo es "irresponsable" sino que supone crear "un pulso".

Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que debe su investidura a los votos de PP, Cs y Vox pero ha dejado claro que "no puede ser la alfombra roja de nadie ni tampoco puede apelar a la falsedad y a las triquiñuelas políticas para seguir en el poder".

También ha expuesto que las "charlas famosas" (en referencia por ejemplo a las de contenido afectivo-sexual) que critica Vox se dan en colegios donde los padres así han querido que se haga mientras que los padres católicos escogen otros centros.

Por tanto, Ayuso ha reivindicado que ella legisla sobre "la realidad y la verdad" en una región donde los hijos reciben la educación que han elegido sus padres, como revela que no se haya producido ninguna denuncia sobre adoctrinamiento en las aulas.

Es por ello que ha reprochado a Vox el generar "miedo" y "sospechas" con la difusión de vídeos en redes que en ningún caso corresponde a Madrid. Así, Ayuso ha querido transmitir tranquilidad a las familias porque los profesores de la Comunidad de Madrid se "levantan cada mañana a formar" y en ningún caso existe adoctrinamiento.

Frente a la postura de la formación liderada por Santiago Abascal, Ayuso ve más relevante central el debate sobre el uso de dispositivos móviles donde los jóvenes pueden acceder a cualquier tipo de contenidos, como puede ser pornografía o violencia.

La presidenta regional ha reivindicado que cumple "a rajatabla" el programa electoral, con el impulso de medidas destacadas haciendo "política de primera", si bien ha reconocido que está en una situación "compleja" porque nunca antes en Madrid ha existido un gobierno que depende de tres partidos políticos.

"Soy leal a los pactos pero lo que no voy a desdibujar un proyecto para pedir perdón y permiso constantemente", ha zanjado Ayuso.