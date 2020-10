Ayuso cree que las medidas del Gobierno central están "arruinando" establecimientos de zonas "excesivamente" confinadas

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este jueves que las medidas restrictivas del Gobierno central en Madrid ha provocado que las reservas en hoteles "se han hundido", al igual que el turismo de la sierra norte y que se estén "arruinando" los establecimientos de las zonas "excesivamente confinadas".

Durante la Sesión de Control del Gobierno, a la pregunta del portavoz socialista, Ángel Gabilondo, sobre la situación actual de la pandemia en la región, Ayuso ha indicado que esta misma semana "después de la medida nueva de confinamiento" se están "arruinando" establecimientos y ha insistido en que esa decisión "no se adoptó por criterios técnicos ni fue consensuado".

"Hay que tomar medidas justas y certeras, apelando a la responsabilidad y no al miedo, si no, no vamos a salir de esta ruina con los confinamientos excesivos que han estado provocando en Madrid más de 18.000 empleos menos a la semana. Con esta merma de ingresos se perjudican servicios públicos, la economía y la salud han de ir de la mano", ha trasladado.

Pero, para la presidenta regional la economía "nunca ha sido bien gestionada por los partidos de izquierda", porque están dedicados a "Franco, al Rey y a contentar a los independentistas mientras "olvidan que detrás hay autónomos, empresarios y familias con gran incertidumbre".

