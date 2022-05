Ayuso critica la "agenda liberticida" de la izquierda que persigue "imponer a la fuerza un modo de vida prefabricado"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata única a presidir el PP de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la "agenda liberticida" de los políticos de izquierda que persigue "imponer a la fuerza un modo de vida prefabricado donde la mayoría de los españoles no se reconocen".

En su discurso en un encuentro informativo organizado por Europa Press, la dirigente madrileña ha subrayado que la izquierda "ha perdido el sentido de la realidad" y "sus prioridades políticas están ajenas a las de la mayoría de los españoles".

"El último BOE del Gobierno se refería a 'la naturaleza interconectada y ecodependiente de las actividades humanas, mediante la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia, para promover hábitos y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles'. Ni siquiera quienes antaño confiaban en ella entienden lo que la izquierda propone hoy para España. Por eso se va empequeñeciendo cada día", ha sostenido en el hotel Villa Magna.

Para la presidenta madrileña, "detrás de debates frívolos, se esconde una incapacidad absoluta para defender una sola medida buena puesta en marcha para ayudar a las clases vulnerables y a la clase media española que, por primera vez en décadas, pasa a ser también vulnerable a pesar de que tuviera trabajo".

Así, ha subrayado que "uno de los graves problemas en España es que hoy en muchos hogares no se puede llegar a fin de mes ni siquiera trabajando" ya que "la clase media española está perdiendo la calidad de vida de la generación anterior".

En este punto, ha sostenido que "detrás de lo que proponen los políticos de la izquierda hoy sólo subyace una agenda liberticida, un proyecto que persigue imponer a la fuerza un modo de vida prefabricado donde la mayoría de los españoles no se reconocen" y así, de paso, "suprimir cualquier tipo de disidencia política".

"No hay día que no pongan en tela de juicio la división de poderes, que no ofendan al español medio con gestos hacia sus socios golpistas y proetarras o que no le solivianten quitándole su patrimonio y su derecho a conocer y participar en el rumbo de su país en política internacional", ha enumerado.

En este punto, ha manifestado que "no hay día que no pongan en el punto de mira al sector agroalimentario, al turístico o al automovilístico... que son las principales industrias del país".

"EN RIESGO" EL FUTURO DE LA JUVENTUD

Además, ha criticado que estén "poniendo en riesgo el futuro de la juventud española con un modelo educativo aberrante sin exigencia ni esfuerzo y por tanto, sin calidad ni preparación para un mundo competitivo, difícil y exigente".

En este sentido, ha declarado que "el camino a deshacer es enorme, el daño causado a España durante estos años es difícil de calcular" pero ha remarcado que en Madrid se comprometen "a reconducirlo y funcionar como un stent hasta que el Partido Popular, de la mano de Alberto Núñez Feijoo, llegue al Gobierno".

"Como representantes del Estado estamos comprometidos a trabajar cada día para ser un contrapeso. Queremos representar a la sociedad española que vive con ganas, que se resiste a contemplar cómo cambian su país por la puerta de atrás, a verle perder competitividad en el exterior y fortaleza desde el interior", ha dicho.

Para la presidenta, "el proyecto de Madrid defiende un modo de encarar la vida que comparte la mayoría de los españoles" y por ello no van a "intentar fabricar un país diferente", sino a defender el que se tiene.

"Desde esta casa de todos. Estamos abiertos a todo el que quiera sumarse y sumar. Somos un proyecto de mayorías cuyos ejes son España y la Libertad. Que trata a los ciudadanos como adultos. Desde el convencimiento y no el arrastre. Porque no hay nada más personal y por tanto liberal, que las ganas. Las ganas no se pueden imponer ni inventar", ha remarcado.

Por ello, espera que como ocurrió en mayo de 2021 espera que "ocurra de nuevo en todos los sitios donde otros ciudadanos quieran sentir lo que tantos madrileños hace hoy hace un año, cuando fueron masivamente a los colegios electorales para decir 'sí' a la libertad y 'sí' a la prosperidad".