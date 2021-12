Ayuso critica a los que buscan "demonizar" la Transición y "dinamitar" el orden constitucional "por la puerta de atrás"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside los actos conmemorativos del 43º aniversario de la Constitución Española, en la Puerta del Sol, a 3 de diciembre de 2021 - Eduardo Parra - Europa Press

Reitera que el verdadero objetivo de la Leyes de Memoria "nunca fue Franco sino la Transición"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes la Constitución Española y la Transición democrática, que considera "ejemplar", frente a quienes buscan demonizarlas y dinamitarlas "por la puerta de atrás".

"La libertad está en juego", ha subrayado en el discurso que ha pronunciado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, con motivo del homenaje que se realiza con motivo de la Constitución Española.

Para Ayuso, junto a los que confían en la Constitución y desean que siga vigente muchos años están los que se han propuesto "reformarla". "Sospecho que los que proponen esta reforma se dividen en tres tipos: los que no parecen ser conscientes del momento en que vivimos; los que parecen no conocer bien la Constitución (de hecho, lo que piden ya está en la Carta Magna); y un tercer grupo formado por los que no tienen buenas intenciones", ha dicho.

A su parecer, de entre estos últimos "los más temibles son los que pretenden dinamitar el orden constitucional por la puerta de atrás". Según ha expuesto, para lograrlo "van haciendo su labor de carcoma de las instituciones: expulsan a la Guardia Civil o los símbolos de la Nación de regiones enteras; pactan con los que quieren destruir España; polarizan artificial y constantemente a la sociedad; inventan agravios; atacan la independencia judicial y la dignidad de jueces y magistrados; le faltan el respeto al Rey; destrozan la educación; buscan descapitalizar España...".

La dirigente madrileña ha criticado en este punto que los socios del Gobierno de la Nación "no asistirán el lunes a la celebración oficial del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados". Ayuso ha tachado de "incomprensible" que "el pueblo español tenga que soportar tanta ignominia".

Como también lo es, para ella, que "no se sancionen los ataques a la libertad de expresión de los periodistas en el Parlamento como ha sucedido esta semana". "El artículo 20 de nuestra Constitución consagra el derecho a difundir libremente ideas y opiniones que no pueden ser restringidas mediante ningún tipo de censura previa", ha subrayado.

TRAMPAS DE LA LEY DE MEMORIA

Por otra parte, ha sostenido que una de las "peores trampas" ha sido "la Ley de la Memoria, llamada 'histórica' primero, y 'democrática' después". "Ahora, además, amenazan con una enmienda que pretende revisar la Ley de Amnistía de 1977", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que no se engañe "nadie" porque "el verdadero objetivo de estas leyes nunca fue Franco sino la Transición". Por ello, ha incidido en que "llevan tiempo intentando demonizar los años que van desde la muerte de Franco, en 1975, hasta la aprobación de la Constitución, en 1978" "¿Para qué? Para deslegitimar la propia ley de leyes, y así poder desguazarla", ha preguntado al aire la presidenta.

HÉROES DE LA TRANSICIÓN

Por ello, ha subrayado que le gustaría "recordar aquellos años de la Transición, a sus héroes, y el por qué la Constitución ha sido tan eficaz y lo seguirá siendo". A su juicio, "entre las muchas falsedades que se han dicho estos días está la de que solo con los partidos de izquierdas han ganado los españoles en derechos". Frente a esto Ayuso considera que "los Pactos de la Moncloa desmienten esto desde el primer momento de la Transición".

Así, ha hecho hincapié en que "Enrique Fuentes Quintana es el primero de los héroes" de Transición, como en la Iglesia lo fue el Cardenal don Vicente Enrique Tarancón. Además, ha destacado el valor del expresidente del Gobierno Felipe González, al que acompañaron Enrique Múgica, Nicolás Redondo o Alfonso Guerra.

Además, ha subrayado que Manuel Fraga, Miguel Roca, Gabriel Cisneros, Pérez Llorca, Gregorio Peces Barba, Jordi Solé Tura "son ejemplos de españoles que sentaron las bases de la devolución de España a los españoles.

También ha tenido palabras para el expresidente Adolfo Suárez, quien "capitaneo los primeros gobiernos", así como para Torcuato Fernández Miranda o el general Gutiérrez Mellado.

ETA NI SUS SUCESORES QUIEREN LA "DEMOCRACIA"

"Solo ETA, que siempre buscó establecer un régimen totalitario a través del terror, desperdició la oportunidad: nunca quisieron la democracia, ni la libertad, ni el Estado de Derecho, como tampoco los quieren sus sucesores; por eso ETA mató cobardemente a unas 50 personas antes de la muerte de Franco; pero, fue precisamente durante la Transición y en Democracia, cuando mató a más de 800, hizo exilarse a miles de familias, extorsionó y torturó sin piedad", ha lanzado.

Para la presidenta, "estas cifras terribles demuestran bien a las claras que toda la retórica que hoy" quieren vender "los filoetarras y los que se beneficiaron de sus crímenes, cuando hablan de conflicto, paz, sentimientos, o cuando a la aplicación de la ley la tachan de venganza" no son más que "mentiras despreciables".

"Las transformaciones increíbles que la Transición y su partitura, la Constitución de 1978, nos trajeron a todos. Ahora que los totalitarios quieren cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana para dificultar el trabajo de la policía, e incluso ponerla en peligro, hay que insistir en que hemos pasado de los temidos 'Grises', a la Policía Nacional, a quienes, como ocurre con el Ejército, estimamos, sentimos de todos: están formadas por hombres y mujeres de familias de toda condición, nos fiamos de ellos, los admiramos", ha recalcado a continuación.

AGRADECIMIENTO AL REY EMÉRITO

Ayuso ha tenido palabras también para el Rey don Juan Carlos y la Reina doña Sofía, "que hoy son magníficamente representados en Su Majestad Felipe VI", y ha manifestado que "la corona ha sido principal defensor y garantía de la Democracia".

"Uno de los muchos valores que tiene nuestra Constitución de 1978, que hacen de ella algo excepcional, es que el Rey no intervino en ella, sino que dejó hacer a los constituyentes y aceptó el texto que consensuaron los partidos elegidos democráticamente, y luego ratificado en abrumadora mayoría por el pueblo español", ha manifestado. En este sentido, ha deseado que a don Juan Carlos se le tenga "al menos un poco de la generosidad que él siempre" demostró.

Para concluir su intervención, la dirigente madrileña ha subrayado que el Gobierno de la Comunidad, "recientemente refrendado con amplia mayoría en las urnas", es "un firme defensor de la Constitución, y siempre rendirá respeto a los artífices de la Transición y a la responsabilidad demostrada por parte del pueblo español".