Ayuso critica su exclusión de la inauguración del AVE y cree Sánchez está "en rebeldía" con el que "no le baila el agua"

Valora no volver a invitar a miembros del Ejecutivo a los actos de la Comunidad de Madrid



MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que el Gobierno central no la haya invitado a la inauguración del AVE Madrid-Asturias y ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "en rebeldía" con el que "no le baila el agua".

"Es la primera vez que ocurre en la historia del AVE", ha denunciado durante una entrevista en TRECE, recogida por Europa Press, donde además ha hecho hincapié en que se trata de un hecho "que no es nuevo" porque ya no fue invitada a la Cumbre de la OTAN ni a la Cumbre del Clima que se desarrollaron en Madrid y en instalaciones gestionadas "en un porcentaje altísimo" por la Comunidad.

También, según ha denunciado, ha pasado cuando desde el Ejecutivo central han visitado ayuntamientos de la región, haciendo coincidir los actos con Plenos de la Asamblea o con la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno, o cuando se presentó el centro donde se canalizaba la ayuda a los ciudadanos de Ucrania.

"Es parte de su estilo. Yo creo que es una persona que está en rebeldía con las comunidades autónomas, con aquel que no le baila el agua, con los organismos que le marcan los límites, con la Unión Europea, con temas internacionales... Está en rebeldía con todo", ha sostenido. Para Ayuso, "hay que tener cintura" porque todos reciben "críticas en política" pero al final hay que entenderse porque representan a todos los ciudadanos.

En este punto, ha insistido en que "esto es la primera vez en la historia del AVE" que sucede porque "nunca se había dado con ningún gobierno que las autoridades de una de las dos regiones no estuvieran invitadas".

"No sé qué tipo de agravios quieren crear entre regiones, pero yo solo sé que esto es una buena noticia, que une regiones como son Asturias y Madrid, regiones hermanas, y estamos aquí para estar al servicio de los españoles desde las propias autonomías y peleando por nuestros ciudadanos para darles oportunidades y prosperidad", ha subrayado.

Fuentes de la Comunidad de Madrid informaron de que el Ejecutivo madrileño "no invitará nunca al Gobierno" a los actos que organicen desde ahora, de la misma forma que el Gobierno "no invita nunca a la Comunidad", devolviendo así el "golpe". En esta línea, la dirigente madrileña ha confirmado que se trata de una decisión que están valorando porque no puede ser que Sánchez trate así "a todo aquel que le recuerda dónde están los límites".