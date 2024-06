Ayuso ha cumplido el 25,9% de su programa de gobierno en el primer año de legislatura

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido el 25,9% de su programa de gobierno en el primer año de esta XIII Legislatura, en concreto 119 medidas, y un 63,83% están en curso.

Así lo ha desgranado la dirigente madrileña durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, donde ha hecho hincapié en que "cada tres días hay una nueva medida en marcha".

"El 28 de mayo de 2023 los madrileños volvieron a darnos su confianza mayoritaria para seguir al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Más de 1.600.000 madrileños eligieron la papeleta que representa este proyecto político. Fue la más votada en 175 de los 179 municipios de la región", ha recordado la jefa del Ejecutivo regional.

Ayuso ha indicado que hoy se puede decir "Madrid es una región que vive con más ganas que nunca, y por eso no ha dejado de crecer, hasta liderar los rankings más importantes". Además, ha defendido que tiene un gobierno que, "bajo unos principios y valores claros, de manera abierta y liberal, gobierna para todos los ciudadanos independientemente de su criterio político, de dónde vivan y del tipo de vida que tengan".

Entre las medidas impulsadas este año ha citado el Plan de Empleo Joven "más ambicioso" de la Comunidad, las bajadas en materia fiscal como la deflactación del IRPF o las deducciones enfocadas a atraer inversión extranjera, el Plan de Choque ante los problemas de vivienda con diez medidas o la continuación de las prolongaciones de las líneas 3, 5 y 11 de Metro de Madrid.

También ha sacado pecho en materia sanitaria de la renovación integral del Hospital 12 de Octubre, la presentación de la nueva reforma de La Paz o el centro de atención diurna a pacientes de ELA. Asimismo, ha destacado la reducción de ratios escolares la "inversión histórica" en becas, el plan frente a las adicciones, la apertura de la Agencia de Ciberseguridad, la plantación de 154.000 árboles en el Arco Verde y el nacimiento del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

"Seguiremos trabajando durante el largo camino que tenemos por delante para seguir haciendo de la Comunidad de Madrid la región más importante, acogedora, valiente y libre del momento", ha subrayado.

CONTINUIDAD DEL GOBIERNO

Preguntada por los periodistas por si prevé realizar cambios en su Gobierno, con todos los consejeros presentes en la comparecencia, Ayuso lo ha negado pero ha precisado que "todo depende de la situación". En todo caso, ha defendido que están haciendo "un trabajo excepcional todos y cada uno de ellos" y ha asegurado que "no han dejado de trabajar desde el primer día".

"Me consta, porque además lo puedo ver a cualquier hora de la mañana y de la noche. Están muy comprometidos con su vocación de servicio público y con la Comunidad de Madrid (...) Así que mientras trabajen con esa actitud, algunas veces cometerán errores, como yo también lo hago, y eso no importa tanto. A mí lo que me importa es esa actitud y cómo afrontan su trabajo diario y mientras lo hagan con ese compromiso", ha concluido.