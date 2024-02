Ayuso desliga el crimen de la raza y se desmarca de Vox: "No iré con ustedes a ningún discurso de estas características"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que "ni el crimen viene con la raza, ni viene tampoco con el país, ni viene con la cultura" sino con "situaciones sobrevenidas y muchas veces en la profunda ilegalidad" y se ha desmarcado del discurso de Vox en la materia.

"No iré con ustedes a ningún discurso de estas características. El mío es el del mestizaje, la apertura y la integración, que es lo que hemos hecho siempre desde este Gobierno y, por eso, Madrid es internacional hoy", ha señalado durante el Pleno de la Asamblea, después de que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, criticase la situación de "inseguridad" que se vive en Alcalá de Henares donde el Gobierno ha instalado a 1.200 migrantes procedentes de las Islas Canarias y le pidiese "valentía" para afrontar la situación juntas.

Ayuso ha insistido en que en materia de inmigración no va con ella "a ningún lado" cuando está claro "que no tienen ninguna propuesta" que tenga que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid sino que se dedican a "atacar al Partido Popular siempre que tienen la oportunidad". "Todo lo que hacemos, lo hacemos sin gobernar con ustedes. Tenemos un Gobierno libre y, por tanto, no necesito que nos pongan ningún tipo de deberes", ha remarcado, al tiempo que le ha recriminado que no dejen "de mentir" con la inmigración.

Ayuso ha sostenido que es evidente que hay "un problema dentro de la Unión Europea" con este tema y cree que el camino es impulsar "políticas de integración", "como dice" el líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Salvador Illa, "pero no apelando a un supuesto sentimiento identitario".

Para que haya integración, la jefa del Ejecutivo regional ha indicado que las administraciones tienen que saber "quiénes son, de dónde vienen, qué edades tienen" o "qué problemas arrastran". Algo que, a su parecer, no hace el Gobierno. En este sentido, también ha afeado que se gestionen "mal" las fronteras o que ahora se pide a "a las aerolíneas" marroquíes que "tomen cartas en el asunto por los aviones patera".