Ayuso dice que "las Navidades pasan rápido" y hay que poner la vista "en la primavera, en la recuperación"

Espera que el plan para la Navidad de la Consejería de Sanidad pueda presentarse este mismo viernes

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en este martes en que "las Navidades pasan rápido" y hay que poner la vista "en la primavera, en la recuperación, en el 2021" para que la capital siga siendo "un lugar seguro".

En su intervención, en la actualización del sello 'Garantía Madrid', ha incidido en que, al margen del plan que está preparando la Consejería de Sanidad, para que sean unas "semanas seguras" es necesario mirar al próximo año.

"Las Navidades pasan rápido pero sobre todo lo que no podemos permitirnos es volver atrás y tener otra vez las circunstancias que se dieron en los meses de julio y agosto, de confianza", ha declarado, en el Restaurante Casa Botín.

Para la presidenta, en esos meses se pensó que "el virus se había acabado" y volvieron a haber reuniones en torno a una mesa con familiares y amigos creyendo que no iban a haber contagios. En este punto, ha indicado que no puede "pasar lo mismo estas Navidades" porque Madrid tiene que seguir siendo "un lugar seguro".

Ayuso ha subrayado que "con responsabilidad" tras meses difíciles el virus está "bajando paulatinamente" pero ha reclamado "no confiarse lo más mínimo". Así, ha incidido en que hasta que lleguen las vacunas, que aunque se habla "mucho" de la estrategia "todavía" no están listas, no hay que precipitarse ni "volver atrás".

Posteriormente, tras el acto, en declaraciones a los medios, ha incidido en que le gustaría que el plan se presentase "este viernes" por parte de la Consejería y ha defendido que están "acertando" porque están tomando medidas "a corto plazo según va el porcentaje de contagios". "A todos nos gustaría que fuesen unas Navidades normales pero todo indica que tendremos que cuidarnos muy mucho todavía", ha remarcado.