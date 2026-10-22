Ayuso dice que no se va a callar ante quien se manifiesta de forma "fascista" aunque tenga que ir "escoltada por UIP"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 22 de octubre de 2026, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de al Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que no se va a callar y va a "seguir defendiendo a los madrileños y a España" a pesar de quien se manifiesta de forma "fascista" y aunque lleve "desde hace semanas" teniendo que estar "escoltada por la UIP".

"Yo no me voy a amedrentar con sus amenazas, señoría, me da igual, con sus pancartas, con sus insultos, porque por cada profesor que está reclamando sus derechos hay nueve activistas que van con internas, con sus pancartas y de manera fascista, ellos manifestándose contra mí", ha lanzado la presidenta regional en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de este jueves ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Bergerot ha afirmado que a Ayuso le gusta "esconderse" y "criminalizar la protesta" y ha afirmado que tiene que "salir con la cabeza gacha de sus actos para no encontrarse cara a cara con las profesoras de la pública". Este lunes la presidenta sufría un 'escrache' que impedía que saliera del acto en el que se encontraba.

Ayuso ha preguntado a Bergerot si de nuevo "está amenazando" cuando habla de que encontrará "en la calle" el descontento. "¿Qué me está diciendo? ¿Que voy a tener que estar siendo escoltada por la UIP como me está ocurriendo todos los días desde hace semanas?", ha preguntado.

A renglón seguido, ha afirmado que le da "igual" y que no se va "a callar", sino que continuará "defendiendo a los madrileños" porque han votado al PP con una "mayoría absoluta para hacer el programa de libertad" que implementan en la región. Ha añadido que aunque "democráticamente" la izquierda "no respete nada", los escaños de la Cámara de Vallecas "refuerzan un Gobierno que está trabajando".

Ha cargado contra unos huelguistas que están "quitando a los niños el derecho a ser escolarizados" al tiempo que están "privando a las familias de llevar libremente a sus hijos al colegios" y para que "los profesores en libertad puedan seguir dando sus clases como hasta el momento".

"Ustedes no respetan nada, porque son profundamente totalitarios, y si quieren arruinar la imagen de Madrid y la convivencia que hay en España, ¿por qué no admiten que se tienen que ir?", ha rematado.

En este sentido, en la pregunta de la portavoz del PSOE, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha querido quemar las calles en España porque no admite que se le va a terminar La Moncloa".

"Ustedes estarán de huelgas políticas porque es lo que le importa la educación", ha lanzado Ayuso, quien ha reivindicado la Educación madrileña con la "calidad" y el "bilingüismo" o el Bachillerato de Excelencia.

MÁS MADRID DICE QUE NO PUEDE SALIR A LA CALLE

Por su parte, Manuela Bergerot ha reivindicado la huelga educativa y ha exigido a la presidenta regional que "deje de criminalizar la protesta" porque "lo único criminal que hay es que las aulas sigan sin climatizarse y tener a una sola educadora atendiendo a ocho bebés".

"Nuestros hijos están en las mejores manos. No se atreva a cuestionar el derecho a la huelga", ha lanzado, al tiempo que le ha preguntado dónde han quedado sus "bromas" ahora que es Ayuso quien "no puede salir de su casa sin encontrarse una manifestación".

Considera que Ayuso vive "bunkerizada" y que solo se reúne Con lobbies millonarios y con fondos buitre" pero que tiene que "salir con la cabeza gacha de sus actos".

"Le molestan los profesores que cantan. Las educadoras infantiles que cortan la castellana. Los jóvenes acampados en la puerta del sol. ¿No será que lo que le molesta son los madrileños? A este paso, Presidenta, va a acabar usted confinada en Chamberí con tal de no encontrarse con nadie", ha rematado.

PSOE REMARCA QUE "SON DOCENTES, NO DELINCUENTES"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en una pregunta previa ha recalcado que son "docentes, no delincuentes" ni "un coro rociero, sino profesionales".

"Mientras usted sacrifica la enseñanza pública. Ellos se sacrifican por la enseñanza pública, entiende la diferencia, es un orgullo que los niños de esta comunidad sean formados por profesionales que están defendiendo la calidad de nuestra educación pública", ha recalcado la portavoz socialista.

Asimismo, ha recordado que la huelga de educación se convocó un mes antes que las elecciones generales del 29 de noviembre y que, además, las educadoras de infantil llevan más de seis meses en huelga.