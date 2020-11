Ayuso y familias con niños con necesidades especiales se reúnen para defender la libertad educativa frente a 'Ley Celaá'

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este miércoles, en la Real Casa de Correos, con representantes de fundaciones y familias con niños con necesidades educativas especiales con el objetivo de blindar la "libertad" educativa en Madrid y expresar su oposición a la 'Ley Celaá'.

En una comparecencia posterior al encuentro ante los medios, el Mago More, José Luis Izquierdo, ha indicado que el no eligió tener un niño discapacitado pero sí debe tener al menos la posibilidad de "elegir cole" y ha defendido que ellos no van contra "la inclusión". "Esta lucha que tenemos por nuestros hijos es también por los niños futuros", ha dicho.

La presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja, ha incidido en que la inclusión implica que los niños estén en "aquellos entornos donde se pueden desarrollar e integrar en sus vidas futuras". A su parecer, "la integración real es dar a los niños herramientas necesarias para crecer sintiéndose acompañados".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ha remarcado que es importante atender las necesidades "especiales" de estos niños, como se hace en los centros de Educación Especial. "Nadie dice que sea excluyente una cosa de la otra", ha apuntado.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha censurado que estas familias tengan que estar preocupadas por "algo tan básico" como la elección de centros para sus hijos, cuando además son precisamente ellos los que "mejor les conocen".

"Nosotros lo tenemos claro. Este proyecto que está al frente de la Comunidad desde el primer día incluyó una serie de compromisos con la Educación Especial", ha sostenido. Según ha indicado, lo que quiere defender su Gobierno es "la libertad con todas sus consecuencias y sus vertientes".

Para la presidenta, ahora mismo se está en una "situación decadente donde esa libertad se va viendo aminorada de una manera táctica, difusa, pero que está ahí, a través de una ley educativa "que nadie pedía, que no mejora nada". Se trata, además, de una reforma que "no está consensuada en absoluto y que, por tanto, no puede provocar más que dolor".

"Esta construida bajo una falsa inclusión, que es un concepto muy romántica que desde luego todos queremos, pero que está mal aplicado porque la inclusión no es el camino, es el final. No se trata de la inclusión de los niños en los colegios sino de la inclusión en su vida, en su futuro", ha sostenido.