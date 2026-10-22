Ayuso felicita a Álvarez de Toledo tras ser designada 'número dos' de la lista del PP por Madrid al Congreso

Archivo - La diputada del PP Cayetana Ávarez de Toledo - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado este jueves a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo como 'número dos' del PP en la lista de Madrid al Congreso para las generales del próximo 29 de noviembre.

"Felicidades", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X' después de que el PP haya confirmado en el segundo puesto de salida de la lista por Madrid a la Cámara Alta a actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso.

De esta forma, ha indicado, acompañará al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, "en esta apasionante aventura" que culminará en la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha confirmado también que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, repetirá en el tercer puesto de esa misma candidatura, como en las elecciones de 2023.