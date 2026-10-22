Feijóo elige a Álvarez de Toledo como su número dos en la lista de Madrid al Congreso y a Semper, de tres

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo salen de una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo como su número dos en la lista de Madrid al Congreso para las generales del próximo 29 de noviembre, según ha confirmado el partido. Además, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, repite en el tercer puesto de esa misma candidatura, como en las elecciones de 2023.

Álvarez de Toledo, actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, aparecía en la quiniela de muchos dirigentes del PP para acompañar a Feijóo en segunda posición de la candidatura por Madrid, de la que ya formó parte en las generales de 2023 en el puesto número seis.

El propio Feijóo insinuó el martes que Álvarez de Toledo sería su número dos por Madrid tras dar varias pistas que apuntan a ella, como que "votó en contra de la amnistía" y que pidió la comparecencia de "la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales". "Es una política previsible, honesta y que no dice una cosa y hace la contraria", añadió después en una entrevista en 'esRadio'.

En los últimos días una de las principales incógnitas de las listas del PP era quién sería el número dos de Feijóo. En las generales de julio de 2023, el presidente de los 'populares' apostó por Marta Rivera de la Cruz, que había sido consejera de Cultura y diputada de Ciudadanos. Sin embargo, poco después renunció a su escaño para centrarse en su labor en el Ayuntamiento de Madrid como delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.