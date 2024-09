Ayuso insiste en que los problemas comunes del país deben tratarse "entre todos" y no en citas bilaterales

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido que las cuestiones comunes del país, como son "la falta de médicos, el problema migratorio y el problema económico", han de ser abordados "por todos los presidentes" autonómicos y no en las citas bilaterales que ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ayuso pedía el pasado jueves a los dirigentes territoriales del PP que no acudiesen a estos encuentros pero un día después daba a entender que ceñía su petición a que no abordasen la financiación autonómica. Dejó en el aire si ella iría a una reunión con el presidente para abordar otras cuestiones aunque, posteriormente, desde su equipo confirmaron en primer lugar que sí acudiría y luego que "ya decidiría".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la dirigente regional ha sostenido que a Sánchez le encanta el concepto de reuniones "bilaterales" porque así va mostrando "que España ya es un país federal de facto".

CREE QUE SÁNCHEZ UTILIZA "LA ESCENOGRAFÍA"

"Toda la vida hemos tenido reuniones en La Moncloa, sobre todo cuando los presidentes ganábamos en las urnas éramos recibidos en la Moncloa, como yo hago el inicio de curso en cada periodo de sesiones dos veces con la oposición, pero es que él utiliza esto y la escenografía para ir marcando y para ir metiendo en la cabeza de los españoles que somos federales", ha señalado.

Ayuso cree que el presidente, después de "imponer" a su partido y a la opinión pública, quiere llamar a los del PP para darles lo que "quieren oír y ancha es Castilla". "Nos hemos acostumbrado a que esto funciona así. Pues no es verdad, no puede ser. Primero no puedes prometer el dinero que no tienes, después esto no se trata de que a mí me des o me dejes de dar. Se trata de todo lo que vas a dejar de aportar a la caja", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado que tienen que ir "como un bloque a hablar".

En todo caso, ha manifestado que comprende que el presidente de Galicia o el de la Comunidad Valenciana vayan a hablar "sobre los puertos" o sobre "sus carreteras". "¡Qué voy a decir! Evidentemente cada uno sabe la responsabilidad que tiene y tiene que pelearlo como sea por tierra mar y aire, donde sea donde sea necesario...", ha trasladado.

Por otro lado, Ayuso ha considerado "profundamente desleal" que "desde hace dos años y medio no se haya convocado una Conferencia de Presidentes" para hablar de temas que interesan a todos y que ahora que parece que habrá una en Cantabria los presidentes de comunidades autónomas no puedan "introducir los temas" de los que quieren hablar.

"Como comprenderán la falta de médicos, el problema migratorio y el problema económico, que es el que tapa el territorial, ha de ser abordado por todos los presidentes. ¿Qué es eso de trocear? ¿Qué es eso de ir por la espalda? No sé qué haremos en cada caso. Yo no le he pedido a nadie nada más que que, por favor, aquello que nos une, que no nos desuna en La Moncloa, un despacho que seduce mucho pero que engaña también", ha manifestado.

Preguntada por las voces que apuntan a que intenta marcar la agenda al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que los presidentes autonómicos tienen "una responsabilidad con España entera", porque son "representantes del Estado" en las comunidades y velan "por la unidad" del país y por una Constitución sobre la que juraron sus cargos. "Lo que es de todos se tiene que hablar entre todos", ha reiterado.