Ayuso lamenta la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE: "Luchaba por la libertad y la paz en España"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este jueves la expulsión del exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo Terreros al acusarle de "reiterado menosprecio" a las siglas del PSOE.

"Cuando componentes de Bildu secuestraban y mataban, Nicolás Redondo luchaba por la libertad y la paz en España. Pedro Sánchez hoy abraza a Bildu y expulsa a Nicolás", ha escrito la dirigente madrileña en sus redes sociales.

Fuentes socialistas han señalado a Europa Press que la expulsión se produjo el pasado lunes y han indicado que la decisión "no es difícil de justificar porque está negro sobre blanco en la prensa de todo el país", en referencia a las declaraciones que viene realizando Terreros contra la posibilidad de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pueda llegar a un acuerdo con Junts para gobernar a cambio de una Ley de Amnistía para el huido de la justicia Carles Puigdemont y otros implicados en el procés.

La semana pasada afirmó, en declaraciones a Europa Press, que consideraba una "inmoralidad" formar gobierno con los apoyos del partido de Puigdemont porque el expresidente catalán huido de la justicia pretende "destruir el sistema del 78, romper la ciudadanía española y establecer una sociedad de privilegios y medieval".

Por ello, reclamó a su partido que diera un "no" rotundo al líder de Junts y no claudique de manera "genuflexa" ante un personaje que no ha tenido el valor de presentarse ante los tribunales.