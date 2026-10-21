Ayuso y Milei abordan el panorama político en una reunión en Canal de casi dos horas: "Madrid siempre será su casa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la República Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en las instalaciones del Canal de Isabel II, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Comunidad de Madrid

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han mantenido este miércoles por la tarde una reunión de casi dos horas en las instalaciones de Canal de Isabel II, donde la dirigente autonómica le ha trasladado que Madrid "es y siempre será su casa".

Se trata de uno de los pocos encuentros con representantes políticos que ha mantenido el presidente argentino en su visita España, tras reunirse en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y participar en el acto de apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, donde colectivos universitarias han organizado una protesta para mostrar su "firme rechazo".

Ambos dirigentes han llegado puntuales a la cita, a las 17 horas, con un gran refuerzo policial. La misma se ha trasladado al Canal de Isabel II, según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, por las obras que se están acometiendo en la Real Casa de Correos. Se utilizará este espacio de forma ocasional como "complemento" al despacho que tiene la presidenta en Sol, donde continúa la acampada por la vivienda y después de apuntar también a razones de "seguridad".

"Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a Javier Milei, presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza", ha expresado la mandataria madrileña a través de sus redes sociales, donde ha subrayado que sus éxitos serán también los de Madrid.

Según han informado desde el Gobierno regional, durante el encuentro ambos dirigentes han hecho un repaso del panorama político internacional y han abordado la situación interna de Argentina y España, la problemática de Ceuta por la llegada de miles de migrantes, así como el papel de las clases medias y "el peligro de su deterioro".

LEY DE NIETOS

También han abordado las consecuencias que podría tener la aplicación de la 'ley de nietos' en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que más de 163.000 nuevos nacionalizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes no pueden votar en estos comicios.

La jefa del Ejecutivo autonómico ya ha advertido estos días de las posibles irregularidades que puede haber y de la "cirugía electoral" que se intenta hacer desde el Palacio de La Moncloa, que decide "por sistema" los escaños que hacen falta y las circunscripciones que podrían ser decisivas a la hora de formar gobierno, de manera que Argentina sería la tercera provincia en número de votos en las elecciones.

Precisamente a raíz de la instrucción del Ministerio de Justicia, desde el Gobierno autonómico han señalado que en Buenos Aires, la capital argentina, "645.000 personas han presentado en el Consulado solicitud para optar a la nacionalidad española".

Por otro lado, han trasladado que Milei ha invitado a la jefa del Ejecutivo regional a visitar el país argentino. Por su parte, la presidenta le ha pedido que acuda a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará a principios de noviembre en Madrid.

En el encuentro, Díaz Ayuso donde le ha hecho entrega de la cuarta edición corregida por la Real Academia Española del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, realizada en la Imprenta Real de Madrid en 1819.

También le ha obsequiado con una escultura de bronce fundido totalmente artesanal elaborada en talleres madrileños por los artistas Marta de Cambra y Carlos Espinel, que contiene las siete estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid y representa la constelación de la Osa Mayor. Asimismo, le ha entregado un ejemplar del libro '1776 We the Hispanics', de la escritora Eva García, que aborda la influencia española en Estados Unidos.

Milei ya fue reconocido en 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, en un acto que tuvo lugar en la Real Casa de Correos en reconocimiento a los vínculos que unen a la región con el país hispanoamericano. Además, la jefa del Ejecutivo madrileño fue recibida en enero de este mismo año por Milei en la Casa Rosada, incidiendo "en las buenas relaciones que ambos mantienen desde hace años".

EL GOBIERNO CUESTIONA LA VISITA DE MILEI

La visita del presidente argentino ha sido especialmente cuestionada desde el Palacio de la Moncloa y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha considerado "indigno" que Javier Milei haya venido a España para insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para "fomentar un clima de polarización entre españoles" en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre.

En un comunicado, el Ministerio que encabeza José Manuel Albares ha expresado su "más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del Gobierno, a España y a los españoles" y también "el llamamiento al uso de la violencia que ha realizado".

La condena llega después de que el mandatario argentino, de visita en Madrid, haya calificado a Sánchez de "dictador", "corrupto" y "ladrón" y haya defendido que hay que "sacar a patadas" a los socialistas del poder, confiando en que los españoles no "se suiciden" votándoles en las próximas elecciones.

Por su parte, desde el PP, la portavoz de campaña, Ester Muñoz, ha respaldado el encuentro recalcando que es el jefe de Estado de Argentina, una "nación hermana" de España. Así, ha señalado que "hay muchos intereses económicos, sociales, culturales y emocionales" para España, por lo que ha dado normalidad a esta posible reunión.