Ayuso no se cree “en absoluto” el CIS y remarca que PP crece en Madrid “de manera sorprendente”

Publicado 10/04/2019 11:05:41 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid y candidata de esta formación a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que no se cree "en absoluto" los últimos resultados del CIS, que auguran una bajada de diputados del PP en la Asamblea, y ha remarcado que el PP crece en Madrid "de manera sorprendente".

"No me lo creo en absoluto (el CIS). Si hay una Comunidad en la que se confía en el PP es esta. Todos aquellos que votan en Madrid han defendido políticas liberales de empleo, emprendimiento y política sanitaria. No me creo en absoluto esos resultados y estoy convencida de que se van a producir sorpresas porque no me creo que con lo que pasa en España, Sánchez vaya a revalidar", ha indicado en el turno de preguntas del desayuno informativo de Europa Press.

Y es que, sobre las encuestas, Ayuso ha indicado que "unas dicen unas cosas" pero que "la que menos credibilidad tiene es la de una persona con cargo en el PSOE", en referencia al CIS, "y que desde el momento en que el PSOE perdió Andalucía poco creíble es que estén tan fuertes". "Ya me espero cualquier cosa", ha apostillado.

Así, la candidata popular no tiene "ninguna credibilidad en el CIS", ya que el PP "vuelve a crecer", puesto que "el votante del PP pedía dos cosas, una la renovación y otra el rearme ideológico, y esto está pasando". "Con Casado va a sacar resultados mucho mayores; el PP seguirá gobernando en la Comunidad de Madrid", ha señalado.