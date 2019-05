Ayuso no se extraña de las papeletas de Carmena y Errejón porque con el "lío" que hay "tienen que darse a conocer"

Publicado 07/05/2019 13:00:46 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha extrañado de que los candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital y a la Comunidad, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, respectivamente, hayan colocado su cara en las papeletas de las elecciones del 26 de mayo porque "hay tal lío de nombres, de marcas, de confluencias, que al final de alguna manera se tienen que dar a conocer".

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, en la presentación de su Manifiesto para la autonomía, Díaz Ayuso ha remarcado que ella llevará el logotipo del PP, del que no puede sentirse "más orgullosa".

En cuanto a la campaña que esta formación, Más Madrid, ha emprendido en los balcones, después de que la Junta Electoral les denegase espacio para publicidad en la campaña, la aspirante del PP ha sostenido que a ella le bastaría con que "alguna vez el Ayuntamiento de Madrid con Carmena al frente o Íñigo Errejon cumplieran la ley".

Según Díaz Ayuso "no hay ninguna guerra de balcones" porque los españoles que ponen la bandera "no están guerreando contra nadie" sino que es el "símbolo" que une a todos en igualdad. "Otra cosa es lo que ellos hagan, desde luego no respetan normalmente ni los espacios públicos y quisieran en muchas ocasiones intoxicar el ambiente como si estuvieran en la parte de la Cataluña más independentista", ha lanzado.

Para la también portavoz del PP de Madrid, "no es comparable una bandera de España con una bandera de esta gente". En este sentido, ha indicado que a partir de ahí lo que hagan no le compete, ni le interesa y solo pide que alguna vez aunque sea por respeto a los demás "cumplan las reglas del juego".