Ayuso no ha hablado sobre Samuel por "respeto a la familia" y reprocha a la izquierda "politizar su muerte"

Remarca que la Sanidad, Educación, Empleo Natalidad, y Medio Ambiente son los ejes de su legislatura

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no se ha pronunciado sobre el asesinato del joven Samuel en A Coruña por "respeto a la familia" y ha reprochado a la izquierda "politizar su muerte".

Así lo ha hecho ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, sobre las prioridades de su Gobierno en la que le ha espetado que para no tener "pelos en la lengua", no ha dicho "ni mu ante la escalada de agresiones homófobas".

"No han respetado a una familia que ha pedido que dejen de politizar su muerte. Por eso no digo ni mu. No han tenido respeto por su familia ni por su muerte, son unos sinvergüenza", ha lanzado Ayuso a la izquierda.

En otra clave, ha defendido que las prioridades de su Gobierno son "bajar los impuestos a los madrileños", proponer una ley maestra para defender la "calidad de la enseñanza como ascensor sociales" o fomentar la vacunación masiva en jóvenes a cualquier hora para que "luego en Baleares no sean señalados" por la falta de políticas sanitarias de esta autonomías.

Asimismo, ha vuelto a enumerar la Sanidad, Educación, Empleo, Economía, Natalidad y Medio ambiente, como "ya se dijo en la sesión de investidura" y ha cargado contra las críticas a la Oficina del Español que la denominan de "chiringuito".

"Ustedes me hablan de chiringuitos con 23 ministerios", ha lanzado la presidenta regional, quien ha ironizado, además, con la existencia de la Oficina Española de la Bicicleta.

GARCÍA ASEGURA QUE AYUSO QUIERE "PARECERSE A HUNGRÍA"

Por su parte, Mónica García ha reprochado a la presidenta que no se sumase a los "miles de personas concentradas en Sol" para "reclamar justicia" por el asesinato Samuel y ha deslizado que Madrid parece querer "imitar al Gobierno de Hungría" --que aprobó prohibir hablar de homosexualidad en las aulas--.

Asimismo, le ha situado como eslabón de "herencias" de 'chiringuitos' en el PP junto a la expresidenta Esperanza Aguirre, quien "creo uno" para el líder de Vox, Santiago Abascal", "otro para una tal Isabel Díaz Ayuso" y por último la Oficina del Español para Toni Cantó.

También le ha acusado de no querer una "televisión pública e independiente", y ha censurado que se tratase de "bulo" la información publicada por Telemadrid que hablaba sobre un fallo de ciberseguridad sanitario.

En su intervención también ha pedido que "dejen de maltratar" a los sanitarios, que "les paguen más" y ha criticado que en "la fiesta" de Ayuso se entra "por El Corte Inglés" y "no por los centros de salud", en referencia a la vacunación en empresas que arrancó esta semana, y ha criticado que haya más de un millón de vacunas "guardadas en la nevera" sin inocular.