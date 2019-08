Ayuso quiere la investidura "cuanto antes" y remarca que el documento de Vox es "asumible por todos" los madrileños

447907.1.500.286.20190801140207

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid y futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, espera que su investidura se realice cuanto antes para poder formar gobierno basado en el diálogo "permanente", después de aceptar también el documento de Vox, unas propuestas que son "asumibles parta todos los ciudadanos".

Así lo ha indicado a los medios de comunicación después de que el líder de Cs, Ignacio Aguado, haya manifestado que asume el documento definitivo de Vox para apoyar su investidura de cara a dar vía libre al Ejecutivo autonómico de coalición que conformarán los populares y los naranja.

También ha dicho, en referencia a las declaraciones previas del portavoz socialista Ángel Gabilondo, que ese acuedo de investidura no supone "derechizar nada" y que se va a gestionar la Comunidad de Madrid como se ha hecho durante las últimas dos décadas. "Yo no tengo complejos, no me importa las etiquetas de la derecha", ha lanzado.

En este sentido y tras desbloquearse la investidura, Ayuso ha celebrado que las negociaciones mantenidas durante dos meses entre los tres partidos hayan culminado con "éxito" y ha agradecido a todos el poder "solventar los escollos lógicos" que surgen en un proceso de estas características.

Esas palabras de agradecimiento las ha extendido también al líder del PP, Pablo Casado, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por su trabajo durante estos meses y sin cuya labor "no se habría llegado hasta aquí".

Ahora, ha comentado la futura presidenta regional, es "pensar" en los madrileños y conformar un nuevo Gobierno regional "cuanto antes" para destacar que será la primera vez que la Comunidad de Madrid tiene un ejecutivo "en coalición", apoyado desde fuera por otra formación, lo que obliga a actuar con "sensatez" y "consenso permanente".

La futura presidenta regional ha reivindicado que la "libertad" es un concepto que "protegen" las tres formaciones y basará su acción de gobierno, unido a la bajada de impuestos y a la eficacia de los servicios públicos, siguiendo el trabajo emprendido ya por los anteriores gobiernos del PP en la región.

Por tanto, confía que en pocos días pueda poner en marcha el programa de gobierno que consta de las 155 medidas acordadas entre PP y Ciudadanos, a las que se va a sumar las propuestas presentadas este jueves por Vox, lo que supone "inaugurar una forma distinta de gobernar". Al respecto, ha lanzado su promesa a los madrileños de que lo "harán bien" durante la legislatura.

Cuestionada sobre si prefiere una investidura en el mes de agosto, Ayuso ha dicho que los madrileños llevan dos meses esperando la conformación de un nuevo Ejecutivo. En consecuencia, opina que cuanto antes se vaya a un debate de investidura será "mejor para todos".

LA SITUACIÓN DE BLOQUEO EN ESPAÑA HA AYUDADO A "RECAPACITAR"

La dirigente popular ha reconocido que las negociaciones que han fraguado en este acuerdo de investidura han sido "difíciles", con días "mejores y peores", dado que los tres partidos defienden sus respectivos programas, pero ha loado que al final ha primado "las muchas cuestiones en común" que comparten.

En este punto, la futura presidenta regional ha dicho que el bloqueo de la investidura a nivel nacional y el ver el actuado Gobierno en funciones y su "tipo de socios" que tiene, les ha hecho "recapacitar" y asumir que Madrid es la región de España "con más libertad".

"Lo importante al final ha sido lo que nos une, hemos dado ejemplo de entendimiento y lo que buscaba nuestro electorado es que no gobernara la izquierda", ha remachado Ayuso.