Ayuso rechaza el cupo catalán por "ilegal e inconstitucional"

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este viernes el cupo catalán al considerarlo "ilegal e inconstitucional" y ha criticado que este favorezca "a un Gobierno de Cataluña con el doble de consejeros, sueldos, organismos públicos y embajadas".

Así lo ha trasladado la dirigente madrileña, según ha informado fuentes del Ejecutivo regional, ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de sus homólogos autonómicos en el marco de la Conferencia de Presidentes, que se celebra en el Palacio de la Magdalena de Santander.

"Quiero saber si vamos a seguir con el tema del cupo catalán y nos vamos a seguir engañando. Me gustaría saber por qué no hablamos de las cifras claras. Ahora mismo nosotros estamos recaudando con nuestros propios impuestos en torno a los 103 millones de euros y Cataluña 40. Es decir, que con el infierno fiscal al que someten a las clases medias catalanas no están recaudando más ni mucho menos", ha expuesto Ayuso durante su intervención, quien ha criticado, además, que en lugar de "respetar" se deje ver veladamente que son "una región de ricos".

A su parecer, "no se respeta la voluntad de los madrileños en las urnas cuando han votado libremente libertad en sus impuestos, libertad en sus empresas, libertad en sus políticas de vivienda".

Así, ha sostenido que, como dicen "los expertos, técnicos de Hacienda y la Constitución española", "el concierto es ilegal y por supuesto, es inconstitucional". "Aunque a estas alturas de la vida, ya me espero cualquier cosa... Yo lo que quiero saber es cómo se va a permitir que 2.350 millones que iban a la caja común de las comunidades autónomas se pierdan o los 30.000 que van al Estado", ha reclamado a continuación.

También ha preguntado por qué "se van a condonar las decenas de miles de euros que debe, por ejemplo, el Gobierno catalán", "en torno a 70.000, cuando tienen el doble de consejeros que otros" así como más "sueldo" y "organismos públicos". "Yo respeto que cada uno tenga lo que le venga en gana, pero que no me digan luego que están infrafinanciados", ha espetado.