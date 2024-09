POZUELO DE ALARCÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este lunes que desde el Gobierno regional están en contra "de la intervención ideológica del mercado, tampoco el de la vivienda", por "muchas amenazas" que "reciban en ocasiones".

Así lo ha señalado durante en la presentación del proyecto de construcción del nuevo Palacio de Congresos y Recinto Ferial de Pozuelo de Alarcón, donde ha sacado pecho de que "la última bajada del IRPF y la deflactación" les ha permitido recaudar "más de 900 millones de euros en la Comunidad de Madrid".

"Este es el camino que vamos a seguir emprendiendo y es el motivo por el que los ciudadanos nos votaron mayoritariamente en esta región, para hacer así las cosas, para no intervenir y para no tomar decisiones políticas arbitrarias a capricho del político para salvar un discurso que, desde luego, luego se muestra inoperante", ha defendido.

Ayuso ha defendido que "los madrileños no han votado desastre, han votado libertad, emprendimiento y pujanza". En este sentido, ha sostenido que apuestan no solo por "ser una región capital, sino también humana" y para eso "es importante ese crecimiento en equilibrio y también creer en ellos, en los proyectos que atraen no sólo a la inversión y la economía, sino cultura, deporte, que piensan la calidad de vida de los vecinos, que están cerca de ellos".