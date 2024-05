Ayuso reitera que "al terror no hay que darle nada" en ningún "rincón del mundo": "Abre la puerta al chantaje"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este jueves que "al terror no hay que darle nada" sea "en País Vasco, sea en Navarra o sea en cualquier rincón del mundo" porque eso "abre la puerta al siguiente terror y al siguiente chantaje a las democracias liberales".

Así se ha pronunciado la dirigente regional durante el mitin de apertura de campaña de las europeas en Madrid, después de que esta mañana la izquierda criticase sus palabras en el Pleno de la Asamblea sobre el reconocimiento al Estado Palestino. La dirigente madrileña señaló que las democracias quieren que se "haga con Hamás lo mismo que con ETA". "Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando", sostuvo.

En el mitin de apertura de campaña de las europeas del PP de Madrid, en el Parque Eva Duarte de Perón, ha querido dejar claro esta cuestión porque ve "mucho nerviosismo en la izquierda y en el equipo de opinión sincronizada" en el que se decide "que uno ha dicho algo y le intentan acuchillar".

"Yo es que soy muy rara pero es que a mí los terroristas no me gustan, no me gustan ni las películas, no voy con ellos nunca. Lo que aquí se critica no es que haya un Estado Palestino. Nadie ha criticado esto, como por supuesto nadie ha criticado a un solo palestino en Madrid", ha señalado la presidenta regional, quien ha incidido en que lo que se critica es que se haga un feo "a la ONU" y "a la OTAN" o que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, diga que Washington le da "igual".

Ayuso ha criticado que el Gobierno de Sánchez busque enfrentar al país "con todo el mundo" tomando "decisiones de manera unilateral", haciendo alusión al reconocimiento del Estado Palestino que se aprobará en los próximos días.

"Aquí lo que se critica es cómo comenzó esto, cómo comenzó en octubre la persecución y la masacre de 1.400 civiles inocentes, la violación de mujeres, su tortura y su exhibición por las calles de Gaza, para que después, tiempo después, venga Sánchez de manera unilateral a decir que esto se soluciona con el Estado Palestino", ha lanzado.

La dirigente madrileña ha vuelto a criticar "al terrorismo, al terror, a quienes atentan contra la libertad y la vida". "No hay que darles nada. Nada es nada, sea en el País Vasco, sea en Navarra o sea en cualquier rincón del mundo, porque el mensaje está claro. Por el terror consigues lo que quieres, y eso es nefasto, porque eso abre la puerta al siguiente terror y al siguiente chantaje a las democracias liberales", ha subrayado, al tiempo que ha insistido que ante el terror "ni un paso atrás" ni en "España ni del mundo".