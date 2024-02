Ayuso sostiene que "Sánchez es el líder de una trama corrupta" y exige explicaciones: "No me merece ningún respeto"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que "todo el mundo sabe" que el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, es "el líder de una trama corrupta que acecha a su partido y a su Gobierno" y ha afeado que no tenga "valentía ni tampoco decoro para dar explicaciones". "No me merece ningún respeto", ha espetado.

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha apuntado a que las declaraciones en el Congreso de los Diputados de Sánchez, apuntando a la presunta corrupción de su Gobierno, le definen "como político y también como persona".

"Todo el mundo sabe que Sánchez es el líder de una trama corrupta que acecha a su partido y a su Gobierno, una trama que, además, hemos conocido que ya se gestó antes de la propia pandemia. No tiene valentía ni tampoco d coro para dar explicaciones. Ahora se entiende también el afán de Sánchez por el control de la Justicia y de las fiscalías en cascada", ha subrayado.

Ayuso ha apuntado a que Sánchez "llegó a la Presidencia del Gobierno con mentiras sobre el Gobierno de Mariano Rajoy y a la Secretaría General de su partido con unas urnas de cartón custodiadas por un portero de burdeles" y ha censurado que durante este tiempo haya "apartado a los mejores afiliados, periodistas e intelectuales que estaban cerca del PSOE" así como a "los líderes que han llegado a gobernar porque ganaban en las urnas, no como él".

Así, ha indicado que el presidente está "acorralado y chantajeado" por los independentistas y que tiene a la ciudadanía acostumbrada "a un escándalo al día". "Esa es la definición de este señor que no me merece ningún respeto, como no me merece ningún respeto todo político, y también periodista te diría, y persona que tienen una influencia pública, pero especialmente los políticos que tienen poder y que lo utilizan contra un ciudadano", ha remachado.

En cuanto a su posible asistencia a una comisión de investigación sobre los contratos durante la pandemia en el Congreso de los Diputados, Ayuso ha tachado de "bochorno absoluto" que al PSOE y al Gobierno "les "estalle un caso de corrupción, un escándalo con una trama corrupta", y meta "a los demás en medio". Ayuso ha insistido en que este "no tiene potestad para fiscalizar a gobiernos autonómicos" porque para eso cuentan con sus propios parlamentos.

En este sentido, ha afeado el comportamiento de su presidenta, Francina Armengol, quien considera que debe "dimitir", no solo porque "bajo su gestión se tiraron cuatro millones de euros a la basura en compras de material sanitario" y "hubo un intento de estafa a la Unión Europea" sino por "retorcer" el Reglamento.

"Tiene que ir a dar explicaciones inmediatamente porque si Ábalos dimite, ella también debería entregar inmediatamente su acta, teniendo en cuenta que es una mujer que va también a numerosos escándalos cada dos por tres", ha señalado.