Ayuso ve "salvaje" el trato a su pareja y cree que "los poderes del Estado" buscan "que no tenga derecho a la defensa"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que el trato que se le está dando a su pareja, Alberto González Amador, está siendo "salvaje" y ha insistido en que "todos los poderes del Estado están actuando para que él no tenga derecho a la defensa, para que pase lo que pase, sus derechos se hayan visto vulnerados".

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Ayuso ha recordado que ella dio explicaciones sobre las informaciones que salieron sobre su pareja "a tenor de las preguntas de los periodistas" en una rueda de prensa.

"Me empezaron a sacar todo tipo de preguntas, dieron por delincuente a una persona a la que se le han vulnerado sus derechos. Se ha troceado su inspección fiscal. No sé en cuántos casos se hace algo así. Y es normal, todo el mundo tiene una inspección fiscal como la suya", ha señalado a continuación.

La dirigente madrileña ha preguntado al aire si a "cualquier persona que tiene en Hacienda un conflicto" se le persigue "con esa nube de cámaras hasta con coche" y abre "titulares y periódicos a cuatro columnas como un delincuente" sin que se sepa "qué ha sucedido".

"Este trato a mí me parece salvaje porque en el 95% de los casos todo queda en acuerdos con Hacienda. No se filtran esos acuerdos y la Fiscalía no se pone a la cabeza, dividiendo a la Fiscalía en canal, para intentar dejar a este señor de delincuente y además dando todo tipo de información que es personal por todos los medios de comunicación", ha sostenido. Además, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dedique minutos a un particular, a un ciudadano al que se le han vulnerado sus derechos, por el hecho de ser la pareja de".

En todo caso, Ayuso ha sostenido que desde aquella rueda de prensa que ofreció se ha mantenido "al margen" por "muchos motivos", entre ellos que la inspección fiscal sucede cuando no se conocían y por que "nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid". "Hemos tenido siempre una vida apartada. No sé si una relación sentimental es para que tengamos que estar hablando de esto", ha trasladado.

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, esto es "una desproporción" y tanto es así que el fiscal general del Estado, Álvaro García, "va a tener que dar explicación ante el Supremo". "A mí lo que me parece más grave es cómo todos los poderes del Estado están actuando para que él no tenga derecho a la defensa, para que pase lo que pase, sus derechos se hayan visto vulnerados, que es lo que a mí me parece más llamativo", ha concluido.