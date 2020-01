Ayuso vuelve a rechazar el 'pin parental' y defiende que los Presupuestos no pueden estar “presos” de un debate estéril

Publicado 24/01/2020 12:53:14 CET

Insiste en que en Madrid no se adoctrina a los alumnos y en defender la libertad de las familias de la que se goza en la región

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a rechazar este viernes que el 'pin parental' se aplique en la autonomía y ha defendido que los Presupuestos para 2020 no pueden estar "presos" de un debate que considera "estéril".

En declaraciones a los medios, en la celebración del Día de Madrid, en Fitur 2020, la dirigente autonómico ha insistido en que en la región hay "algo mucho mejor que el pin parental" como es la "libertad de las familias para elegir".

"Madrid ha avanzado muchísimo más que el pin parental, que se queda muy atrás para todo lo que ya hemos conseguido", ha sostenido, al tiempo en el que ha recordado que las familias independientemente de donde vivan pueden elegir el colegio que quieran así como conocer las asignaturas que están fuera del currículum desde el comienzo del curso.

Ayuso ha hecho hincapié en que los pactos están "para cumplirse" y ha recordado que lo pactado en su investidura con Vox fue precisamente este último punto: que al principio se pudiese conocer la oferta educativa y apuntarse libremente.

"No voy a regresar porque es traducir o decirle a los padres que en Madrid se está adoctrinando o que en Madrid no se está destinando la educación a lo importante, que es formar a los alumnos e ilustrarles en conocimiento", ha declarado.

La presidenta ha defendido que el sistema educativo de la autonomía "es garante" y que no hay quejas de padres con respecto a cuestiones de este tipo. Aunque ha reconocido que pueden haber "molestias", ha reiterado que no hay ningún tipo de denuncia formal. Según Ayuso, no se puede garantizar al cien por cien que en algún momento un profesor le hable a los alumnos de una determinada cuestión pero ha remarcado que el trabajo de los docentes es "extraordinario".

En este punto, ha hecho hincapié en que el 'pin parental' se inventó en un principio "como una suerte de código para que las familias pudieran ver en cada momento qué se estaba dando en los colegios", algo que, a su parecer, "no puede hacer más daño" ni perjudicar "de mayor manera a la educación".

Para Ayuso, ya es costumbre que "el Gobierno de España haga anuncios de este tipo y Vox se revolucione". "Entre el Gobierno y Vox entramos siempre en debates estériles y no apuntamos a los más importante que es la verdad, y la verdad es que en Madrid no se está adoctrinando, que la educación es de calidad y sobre todo que se habla de libertad".

Además, la jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que los padres tienen la capacidad de que pueden elegir el colegio y la educación y si no quieren que sus hijos vayan a "una serie de charlas o de actividades, lo dicen tranquilamente y no van".