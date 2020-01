Aguado ve “irresponsable” que Vox condicione Presupuestos a 'pin parental' porque no es preocupación para la sociedad

Publicado 24/01/2020 13:30:16 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha tachado de "irresponsable" que Vox condiciones su apoyo a los Presupuestos de 2020 al 'pin parental' porque considera que "no es un problema para la sociedad madrileña", dado que hay "cero quejas sobre este asuntos de padres o madres".

En declaraciones a los medios, en Fitur 2020, Aguado ha hecho hincapié en que "la libertad en la Comunidad se garantiza" porque se puede elegir la modalidad educativa que se quiere para los hijos e incluso el centro educativo de toda la región a los que se los quiere llevar.

El dirigente autonómico ha criticado que se intente condicionar unas cuentas que hablan de millones de euros en inversiones en Sanidad, Educación o Políticas Sociales por "una polémica ficticia creada por Vox y alimentada por el PSOE".

"No me parece que sea de recibo. Ojalá que rectifiquen. Ojalá que cuando presentemos Presupuestos se sienten a hablar de inversiones y no de ideologías. Ahí seguramente encontraremos un punto en común. Si su intención es torpedear el Presupuestos de la Comunidad pues tiene los escaños suficientes para hacerlo", ha lanzado.