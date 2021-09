Batres mantiene la suspensión de pago de los recibos de la luz pese a que la subida no afecte a los ayuntamientos

Iberdrola aclara al alcalde que su factura no está sujeta a la volatilidad diaria y pagan 3 veces menos que el mercado

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Batres, Víctor Manuel López, ha confirmado este mediodía a Europa Press que mantiene la decisión de suspender provisionalmente el pago de las facturas del suministro eléctrico municipal pese a que todos los ayuntamientos de España, incluido el suyo, no se están viendo afectados por la escalada continuada del precio de la luz gracias a un acuerdo firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

López anunció esta semana que dejará de pagar los abultados recibos de la luz del Consistorio por el "descomunal abuso" de las empresas energéticas y la "inacción" del Gobierno de España ante la continua escalada del precio de la energía eléctrica. Además, animó al resto de los ayuntamientos y administraciones a hacer lo mismo.

En un comunicado emitido este jueves, la compañía Iberdrola se ha mostrado "sorprendida" por la decisión de este regidor y recuerda que el Ayuntamiento de Batres tiene contratado el suministro eléctrico bajo las condiciones de un acuerdo marco firmado con la FEMP, en virtud del cual el precio es fijo no sujeto a la volatilidad diaria del mercado mayorista de electricidad.

"Las condiciones de este acuerdo marco permiten mantener como referencia un precio de electricidad mensual que es, al menos, 3 veces menor que el precio al que cotiza hoy el mercado de electricidad. El acuerdo marco de la FEMP con comercializadoras en España permite a más de 8.100 municipios españoles licitar sus contratos de electricidad a través de este acuerdo marco", señalan.

Además, la energética apunta que el Ayuntamiento de Batres mantiene una deuda con la compañía eléctrica de años anteriores, con un saldo actual de 50.000 euros, sin que por ello se haya visto interrumpido su servicio de luz. Sin embargo, el primer edil señaló a Europa Press que "con mucho esfuerzo han liquidado dicha deuda heredada de anteriores mandatos".

ALCALDE DESCONOCÍA EL ACUERDO DE LA FEMP PERO MANTIENE SU DECISIÓN

En otro comunicado de respuesta lanzado hoy, Víctor Manuel López ha informado de que el acuerdo de suministro del Ayuntamiento con Iberdrola fue adjudicado el 13 de marzo de 2020, fecha en la que todavía no era alcalde de Batres. Gobernaba entonces Julio Marqués, quien dimitió hace un año porque la oposición no le reconocía un sueldo por dedicación exclusiva.

El actual regidor, que no cobra sueldo salvo las dietas por ir a Plenos, ha señalado que no conocía el acuerdo de la FEMP, algo que le han trasladado este jueves los técnicos municipales. Por ello, confirma que la subida del precio de la electricidad no afectará en los próximos meses a la facturación de Batres.

"Ruego disculpen mi falta de conocimiento, pues ostento el cargo de alcalde desde el 6 de octubre del 2020 y son muchas las vicisitudes a las que me he enfrentado en los últimos nueve meses como alcalde. Aun así, me ratifico en el resto de mi comunicado anterior por los perjuicios que la continuada especulación de precios que las compañías eléctricas están causando a la sociedad española y en especial a las economías más humildes", ha subrayado López.