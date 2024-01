Bergerot reivindica a Maestre y su "amor genuino" por la capital ante el congreso de Más Madrid Ciudad

Arranca el Plenario de Más Madrid Ciudad para elegir sus nuevos órganos de dirección, que concluirá el 7 de abril



MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y coportavoz de la Ejecutiva del partido, Manuela Bergerot, ha reivindicado a su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y su "amor genuino" por la capital días antes del arranque del congreso de la formación en la capital, que comienza este sábado.

"Yo espero que Rita Maestre siga liderando a Más Madrid en la ciudad de Madrid, porque es una de las personas que conozco que más quiere a su ciudad, que se la ha pateado, que la conoce, se reconoce en ella y estoy segura que es la mejor para poder seguir liderando a Más Madrid para que en el 2027 sea nuestra próxima alcaldesa", ha expuesto Bergerot en una entrevista con Europa Press.

Más Madrid Ciudad arranca este sábado el Plenario para elegir sus nuevos órganos de dirección en un proceso que concluirá el 7 de abril, cuando se aprobará el documento político. En total se han presentado 160 enmiendas al documento organizativo.

En el auditorio de la Casa del Reloj, en el Paseo de la Chopera 6-10, se discutirá y votará también sobre el balance de gestión en base al documento elaborado. Rita Maestre ya anunció que presentará candidatura para liderar la formación en la ciudad, "orgullosa del camino andado en los últimos cuatro años".

Preguntada Bergerot por si no hay desgaste en la figura de Maestre tras ocho años en primera línea política --primero como portavoz del Gobierno de Manuela Carmena y luego como líder de la oposición al PP--, ha remarcado la "pasión, la fuerza y el amor genuino" que siente por "cada uno de los barrios" de la ciudad.

Maestre es, además, una de las tres coportavoces de la ejecutiva del partido, puesto que comparte con Bergerot y con la ministra de Sanidad, Mónica García. En el Congreso que las aupó se presentaba una candidatura crítica que consiguió 4 de los 30 asientos y que entendía que Más Madrid había perdido la esencia con la que nación como plataforma ciudadana.

CADA VEZ MÁS PRESENTE EN LOS MUNICIPIOS

Bergerot ha negado la mayor y ha afirmado que el partido "no se ha alejado nunca" de los barrios, sino que "no se para de crecer en asambleas". "Al finalizar 2023 estábamos presentes en 56 municipios y ya en un solo mes tenemos nuevas tres asambleas municipales, porque no paran de contactarnos vecinos y vecinas que quieren construir una asamblea de Más Madrid en sus municipios", ha apuntado la portavoz en la Asamblea.

De hecho, ella era hasta ahora secretaria de organización del partido, encargada entre otros de su ampliación territorial. Ha sacado pecho de la labor de su formación para "conectar a la política con la gente y a la gente con la política".

Cree que precisamente el campo local y municipal es "uno de los mejores" para lograr la involucración de la gente para la participación en política y que en ello ha hecho un muy buen trabajo Más Madrid. Entre los sectores donde más crecen, ha añadido Bergerot, son los jóvenes. Estos están marcados por la "desafección y el descreimiento" pero han encontrado en este partido que "la política es esa herramienta para una mejor calidad de vida, sino que son ellos los que tienen el derecho a la política".