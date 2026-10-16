Bomberos extinguen un fuego en el acceso a trasteros de viviendas en Villaverde

1126226.1.260.149.20261016234843 Camión de Bomberos de la Comunidad de Madrid. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido un fuego que se ha propagado por el pasillo de acceso a trasteros de viviendas en Villaverde.

La actuación, en la que han colaborado la Policía Municipal y Nacional, se ha producido a las 21.00 horas de este viernes después de que las llamas afectaran una zona donde se acumulaban muchos enseres, según ha informado Emergencias Madrid.

Así, han evitado la propagación a los trasteros aunque el incendio ha generado "mucho humo" que ha sido "laborioso ventilar", aunque no se ha registrado ningún herido.