Bomberos de Madrid desinfectaron hasta anteayer 17 residencias y hoy actúan en 'Isabel La Católica'

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid desinfectaron hasta el domingo un total de 17 residencias de ancianos de la capital y siguen trabajando en estas labores, a petición del mando único creado por la Comunidad de Madrid para atender la problemática del coronavirus en los geriátricos, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

El grupo de descontaminación de los Bomberos del Ayuntamiento, cuya primera misión fue la limpieza integral de la residencia Monte Hermoso, está integrado por dos furgonetas con material desinfectante avanzado, con cuatro bomberos en cada una de ellas. En las labores a veces van acompañados por la Unidad Militar de Emergencias (UME). También los Bomberos de la Comunidad están trabajando en este sentido en residencias de la región.

Precisamente, esta mañana Bomberos madrileños junto a militares de la UME han acudido a descontaminar la residencias Isabel La Católica, un centro de 175 plazas situada en el barrio de la Ventilla donde según familiares han muerto este mes una treintena de ancianos, muchos de ellos con síntomas de coronavirus. Además, hay una treintena de mayores contagiados aislados y una veintena de trabajadores de baja.

Algunos familiares, que han colocado flores a la entrada de este geriátrico, han criticado la ausencia de información que les dan sobre el estado de salud de sus seres queridos, e incluso se comunican con ellos una vez fallecidos. También se quejan de la escasez de medios con los que cuentan enfermeras y auxiliares.

"He llamado más de 20 veces, no me contestan y dicen que ya llamarán, pero no llaman", ha dicho Antonio a Telemadrid, quien tiene ingresada a su madre de 87 años. Solo ha recibido una llamada para comunicarle que tenía fiebre y no ha vuelto a saber nada más.