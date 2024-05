Bomberos "no descartan nada" tras 2 años de convenio caducado, con déficit de plantilla y miles de horas extra

"Por primera vez pedimos ayuda al pueblo de Madrid", han trasladado los representantes sindicales

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid "no descartan nada", aunque siempre garantizando la seguridad en la ciudad, un posicionamiento que llega tras dos años de convenio caducado, "un día de la marmota" en las negociaciones con el gobierno de José Luis Martínez-Almeida que se traduce en "un déficit en la plantilla de más de 400 efectivos, más de 55.000 horas extras acumuladas y jornadas interminables".

Representantes de las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIT se han reunido este jueves con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y el grupo municipal para trasladarles la necesidad de "una cosa básica, de sentido común", en palabras de la jefa de la oposición, la actualización de un acuerdo que lleva paralizado y caducado dos años.

Desde Comisiones Obreras, David Gómez ha apuntado al Gobierno municipal como artífice de un conflicto "que ellos mismos han creado" al, por ejemplo, no haber convocado convocatoria extraordinaria alguna para paliar un déficit de plantilla, que no va acorde al aumento de intervenciones de los bomberos, una convocatoria que fue autorizada desde el año 2022 con los Presupuestos Generales del Estado. "Sólo se repone la tasa de reposición, con eso no se rellena el vaso", ha lamentado en rueda de prensa.

Otro foco está en las horas extras, que se suman por miles y que han llegado a calcular en un 30 por ciento de la jornada. "Les sale más barato", ha asegurado el representante sindical, que ha arremetido contra esta práctica que supone "agotar a la plantilla".

"Por primera vez pedimos ayuda al pueblo de Madrid y si no serán ellos los que le exijan (a Almeida) que cumpla su palabra", ha trasladado el representante de CC.OO., después de recordar que el de bomberos es el servicio mejor valorado por la ciudadanía.

EXIGEN HECHOS A ALMEIDA, NO PALABRAS

Él fue uno de los bomberos que hace dos días participó en el rescate de los cuerpos de dos obreros sepultados en el edificio siniestrado de Fuencarral-El Pardo. "Fueron ocho horas de intervención, sin relevo, es nuestro compromiso. Y el alcalde estaba a dos manzanas verbalizando el reconocimiento a los bomberos pero no sirve de nada si no se acompaña de hechos", ha afirmado.

Fue a principios de abril cuando el regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, trasladaba su "agradecimiento y confianza" a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, al tiempo que aseuraba que desde el Gobierno municipal se valora "extraordinariamente" su trabajo y que habrá acuerdo en el marco de la negociación de su convenio colectivo.

"Lo hicimos en Samur, lo hicimos en Policía Municipal, lo hemos hecho en la Empresa Municipal de Transportes y, lógicamente, es un proceso de negociación que tiene sus pasos, que tiene sus trámites, pero que los Bomberos tienen que tener la tranquilidad necesaria de que nuestra intención es garantizarle sin lugar a dudas las condiciones laborales que merecen y que sean adecuadas", incidía Almeida.

Desde UGT Eduardo Granizo ha acusado al Gobierno municipal de dilatar durante dos años un convenio caducado. "Nos dicen 'tengo que hablar', 'no puedo hacer'... Vivimos el día de la marmota", ha condenado.

Los bomberos quieren alcanzar acuerdos como los que llevan años firmados en la Policía Municipal y el Samur. Sin embargo, este colectivo se encuentra con "condiciones no actualizadas". "No hemos avanzado, hemos retrocedido, de hecho", han constatado.

Los sindicatos han pedido por escrito tanto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que tomen parte para llegar ya a una solución. Ponen encima de la mesa la inseguridad laboral que se está generando, el aumento de riesgos psicosociales. "Los bomberos se llevan los siniestros a casa", han descrito.

"Todas las fuerzas sindicales se han unido en unas reivindicaciones justas", ha constatado Granizo, que ha aseverado que los bomberos "jamás pondrán en riesgo a los ciudadanos", esto es, "habrá pancartas, concentraciones, acciones pero la seguridad siempre estará garantizada". El colectivo irá promoviendo distintas medidas aprobadas en asamblea de trabajadores en función de cómo fluya la negociación. "Si la situación se enquista las incrementaremos, no descartamos nada", han avanzado los representantes sindicales.