La Cabalgata de Coslada reduce su recorrido por seguridad ante las bajas "simultáneas" de un grupo de policías locales

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Coslada ha decidido modificar el recorrido habitual de la Cabalgata de Reyes y reducirlo de 6 kilómetros a 4,5 km por motivos de seguridad ante la falta de efectivos de la Policía local para el evento.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que se han registrado bajas por razones de salud, "de manera simultánea y escalonada", en los 2 últimos días, en un grupo de agentes que debían prestar servicio durante la Cabalgata.

"No vamos a ceder a ningún chantaje", ha afirmado el alcalde Ángel Viveros, quien considera que lo que "no se debe hacer bajo ningún concepto es jugar con la ilusión de los niños y de sus familias". "Se va a desarrollar la cabalgata, como era un firme compromiso que advertí ante las advertencias o amenazas, llámenlo como quiera, que he tenido del colectivo policial", ha dicho.

Para minimizar la falta de efectivos, ha explicado que habrá "más voluntarios, más vallas en los cortes de tráfico y el itinerario será más corto" para garantizar la seguridad en un evento, "el más numeroso de la ciudad", que prevé congregar a más de 20.000 personas en el municipio.

De este modo, la comitiva real volverá al municipio este domingo y partirá a las 18 horas desde el Barrio de la Estación. Los Reyes pasarán por la Avenida José Gárate, calle Venezuela, calle Jesús de San Antonio, Avenida de Vicálvaro, calle Honduras y Avenida Constitución, hasta la Plaza Mayor.

La Cabalgata de este año estará formada por 13 carrozas, el autobús de la Concejalía de Juventud, 4 pasacalles, y contará con la participación de 18 entidades. Además, durante el mismo se repartirán más de 4 toneladas de caramelos sin gluten.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que a lo largo del trayecto habrá 5 puntos reservados para personas con movilidad reducida, iniciativa que se impulsa por segundo año consecutivo.

VELAR POR LA SEGURIDAD DEL EVENTO

Según subraya el Consistorio, la decisión de acortar el recorrido ha sido motivada por la falta de efectivos necesarios para el control de seguridad y tráfico del recorrido planificado de inicio, cuyo final estaba previsto en las inmediaciones del Estadio Municipal del Olivo.

En este sentido, el Ayuntamiento que encabeza Ángel Viveros ha acusado a los sindicatos de Policía local de "boicotear en cierta medida" el desarrollo normal de la Cabalgata. El regidor estableció por decreto la obligatoriedad de cubrir las necesidades de tráfico y seguridad del evento al no haberse presentado ningún voluntario para prestar este servicio remunerado.

"Siento malestar con la actitud de este grupo de agentes y de los sindicatos policiales porque con esta forma de proceder han tratado de poner en riesgo la celebración más multitudinaria del año en nuestro municipio y, además, en un día tan señalado para los más pequeños", ha aseverado el regidor, quien ha recordado que con sus protestas provocaron la suspensión de actos importantes en el municipio, como la Media Maratón.

"No vamos a permitir que algo así suceda, y aunque tengamos que recortar el recorrido, no estamos dispuestos a dejar a los niños y niñas de Coslada sin su Cabalgata, sobre todo por una protesta laboral que, además, pierde todo su valor ante un evento como este", ha zanjado el primer edil.