La Caja de Cultura de Torrelodones llevará el nombre de Juan Van Halen

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro (PP), ha anunciado su intención de que la actual biblioteca del municipio, Caja de Cultura, lleve el nombre del poeta Juan Van Halen.

Así lo señaló la propia regidora durante el pregón que ofreció este sábado Van Halen, con el que se dio el pistoletazo de salida a las fiestas de La Colonia, en honor a la Virgen del Carmen, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El pregón contó con la asistencia de la Corporación municipal, diputados nacionales y autonómicos, alcaldes y concejales de municipios limítrofes.

Durante su intervención, Negro repasó la biografía de Van Halen, escritor, historiador, periodista y político nacido en Torrelodones. Es autor de numerosos libros de poemas, narraciones y ensayos, además de desempeñar cargos ligados a la cultura.

"Torrelodones le dedicó una calle en 1989 y en 1997 un busto suyo, obra de Santiago de Santiago, que se colocó en la Casa de Cultura", ha celebrado el municipio madrileño.

Durante varios años, el Ayuntamiento convocaba anualmente el Premio Internacional Juan Van Halen para libros de poesía. En 2010 el Pleno de Torrelodones lo nombró Hijo Predilecto.

UN REPASO A LA HISTORIA DE TORRELODONES

Juan Van Halen arrancó su pregón haciendo historia de Torrelodones y de los personajes que han recorrido el municipio, "un pueblo lleno de cerebros". Enumeró a personas que él directamente conoció como el poeta Manuel López Villaseñor.

Además, hizo "viajar" a los asistentes hasta la época de Felipe II, que se aposentaba en Torrelodones a su paso hacia el Monasterio de El Escorial; a las Guerras Carlistas, con Fernández de Córdoba y Espartero. Rememoró su niñez cuando jugaba en la atalaya e incluso sus visitas al Canto del Pico, donde murió Antonio Maura.

Van Halen fue uno de los promotores para que el Ayuntamiento de Torrelodones adquiriese el palacete de La Solana, en el año 2011, y se rehabilitó con fondos provenientes del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento. En un principio, el propósito del entonces gobierno del Partido Popular iba a ser convertirlo en un "centro de poesía actual" que albergaría la Biblioteca Juan Van Halen.

Así, Van Halen donaría su biblioteca personal, objetos literarios de su trayectoria, como la máquina de escribir que llevó a mis viajes como corresponsal de guerra o el uniforme militar norteamericano que vestían los corresponsales de guerra en Vietnam; agendas y cuadernos literarios, correspondencia personal con escritores, algunos de ellos Premios Nobel.

Sin embargo, un cambio de gobierno en Torrelodones en 2012 frustró el legado. "Se firmó un acuerdo, pero después no se hizo. Cuando no me ha gustado lo que un Ayuntamiento ha hecho, he pasado", explicó en su pregón.

A lo largo de su charla hizo un repaso a las fiestas de Torrelodones y enumeró alguna de las actividades que se llevarán a cabo y terminó su pregón ofreciendo a los asistentes un poema inédito, escrito en 2016, dedicado a Torrelodones, "el pueblo que lo vio nacer".